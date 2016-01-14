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Стоимость саудовской нефти упала ниже $17 в ценах 1998 года
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Стоимость саудовской нефти упала ниже $17 в ценах 1998 года
Нефть дешевеет, 14 янв 2016, 19:26
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Стоимость саудовской нефти упала ниже $17 в ценах 1998 года
Номинальные цены на нефть достигли минимума за последнее десятилетие, но в реальном выражении они еще ниже, пишет Bloomberg. Например, баррель саудовской нефти стоит менее $17 в ценах 1998 года

В 1998 году Саудовская Аравия продавала нефть примерно по $10/барр. Сейчас она поставляет ее на азиатские рынки по $26, что является минимальной ценой с 2002 года с учетом инфляции. Если рассчитывать стоимость нефти в ценах 1998 года, то это будет менее $17, пишет Bloomberg.

Котировки мартовских фьючерсов нефти марки Brent опускались в ночь 14 января до $29,72, вернувшись к минимумам апреля 2004 года. Американский сорт WTI во вторник, 12 января, также снижался ниже $30 — впервые с 2003 года.

Падение цен является критическим сигналом о том, что бум кредитования в Китае завершился, заявил в интервью Bloomberg Television Адэйр Тернер, возглавляющий совет управляющих Института нового экономического мышления — влиятельного нью-йоркского аналитического центра, основанного Джорджем Соросом.

Снижение инвестиционной и строительной активности в Китае, который является крупнейшим в мире потребителем энергоносителей, «дает миру огромный дефляционный импульс» и вносит значительный вклад в крах нефтяного рынка, считает Тернер.

В прошлом году темпы экономического роста Китая замедлились до минимума за четверть века. «Наблюдается большой урон доходам нефтедобывающих и сырьевых компаний», — сказал Тернер.

Бюджет России на 2016 год был составлен из расчета цен на нефть в $50/барр. Минэкономразвития приступило к разработке стрессового сценария из расчета стоимости нефти в $25.

Аналитики Morgan Stanley допустили падение цен на нефть до $20, а их коллеги из Standard Chartered — до $10.

Автор: Андрей Кузнецов.
Теги: нефть , цена , минимум , оценка
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