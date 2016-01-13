Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,25 56,72 EUR Нал. 70,53 69,76 USD Бирж. 56,84 +0,18 EUR Бирж. 70,11 +0,36 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9110,20 -489,50 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,95 -0,82% DJIA 25175,60 -0,63% Nasdaq 7589,98 +0,39% FTSE 7214,76 -0,13%
Правительство начало готовиться к падению цены на нефть до $25
Лента новостей
НТВ отказался принимать меры после угроз корреспонденту в Лондоне 22:00, Общество «Росатом» привлек китайцев к добыче урана в России 21:46, Бизнес В США россиянин Мартышев частично признал вину в кибермошенничестве 21:45, Общество МИД после заявления Мэй о Скрипале призвал не «сочинять новые сказки» 21:31, Политика Фигуранты «кокаинового дела» рассказали о попытках выманить Ковальчука 21:10, Общество Тереза Мэй рассказала о ставшем причиной отравления Скрипаля веществе 21:09, Общество Волошин призвал не «нести сто чемоданов» при реформе госуправления 21:08, Экономика В Совфеде назвали возможных заказчиков отравления Скрипаля 21:07, Общество Эстония присоединилась к противникам строительства «Северного потока-2» 20:53, Экономика Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля 20:26, Политика Постпред США в ООН предупредила о готовности повторить удар по Сирии 20:25, Политика Российский депозитарий зафиксировал дефолт Венесуэлы 20:17, Экономика Мединский назвал смерть Табакова невосполнимой утратой 20:07, Общество Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика
Правительство начало готовиться к падению цены на нефть до $25
Нефтяной кризис, 13 янв 2016, 16:09
0
Правительство начало готовиться к падению цены на нефть до $25
Минэкономразвития на всякий случай разрабатывает стрессовый сценарий, в соответствии с которым цена барреля нефти упадет до $25. Однако глава ведомства полагает, что рынок нефти может в любой момент развернуться вверх
Фото: «РИА Новости»

​Нынешнее падение мировых цен на нефть спровоцировано спекулятивной составляющей, фундаментальных причин для их обвала нет, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» министр экономического развития Алексей Улюкаев. В то же время министр признал, что его ведомство на всякий случай начало подготовку к ситуации, когда стоимость барреля упадет до $25.

«Мы готовим стресс-тестовый сценарий для того, чтобы быть готовыми к любой неожиданности. Мы сейчас готовим даже расчеты на уровне до $25 за баррель», — сказал он.

В то же время глава Минэкономразвития назвал преждевременным пересмотр утвержденного ранее бюджета на 2016 год, сверстанного из расчета $50 за баррель. «Пересматривать бюджет преждевременно. Потому что высокая степень неопределенности волатильности рынков и не нужно без нужды дергать бюджетополучателей», — подчеркнул Улюкаев, отметив, что разворота нефтяного рынка можно ожидать в любой момент.

Ранее в среду глава Минфина Антон Силуанов заявил, что его ведомство представит предложения по корректировке бюджета на 2016 год, при этом планируемая среднегодовая цена барреля Urals может быть снижена до $40. «Мы считаем, что среднюю цену на нефть нужно уточнять примерно до $40 за баррель в текущем году. Считаем, что в первом полугодии она может быть существенно ниже — как сейчас или даже ниже, но со второго полугодия, мы считаем, вполне возможно, может начаться восстановительный процесс», — сказал Силуанов журналистам (цитата по «РИА Новости»).

В декабре 2015 года Силуанов предупреждал, что в 2016 году в отдельные периоды стоимость барреля нефти будет падать до $30 за баррель или даже ниже.

Нефтяное проклятие: какие валюты больше всего упали из-за цен на нефть Еще 3 фото
Фотогалерея

В стрессовом сценарии ЦБ средняя по 2016 году цена на нефть определена в $35 за баррель. Однако уже в ходе сегодняшних торгов на бирже ICE в среду стоимость барреля Brent вновь опускалась ниже $31, что примерно на 1,4% ниже уровня закрытия предыдущих торгов, однако затем вновь поднялась и колеблется в районе $31,5.

Накануне аналитики британского банка Standard Chartered дали самый пессимистичный прогноз по падению цен на нефть. По их данным, стоимость барреля может опуститься до $10.

Выступая сегодня на Гайдаровском форуме в Москве, глава Минэкономразвития Улюкаев назвал главной угрозой для экономики России не единовременное падение нефтяных цен до экстремальных $20 за баррель, а их продолжительное сохранение на нынешнем уровне.

«Мне кажется, что бояться нужно​ не того, будет $20 или будет $15, так как, по логике рынков, чем ниже упадет сегодня, тем больше вероятность отскока завтра. Это не самый большой риск. Самый большой риск в том, что будут долгие невысокие цены на нефть — годы, десятилетия», — заявил Улюкаев, выступая на Гайдаровском форуме «Россия и мир: взгляд в будущее» (цитата по «Интерфаксу»).

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Алексей Улюкаев , Минэкономразвития , нефть
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Материалы по теме
Улюкаев предсказал «десятилетия» низких цен на нефть Экономика
В США на четверть снизили прогноз средней цены нефти в 2016 году Экономика
Эксперты WSJ ухудшили прогноз по среднегодовой цене на нефть Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.