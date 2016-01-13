Правительство начало готовиться к падению цены на нефть до $25

Минэкономразвития на всякий случай разрабатывает стрессовый сценарий, в соответствии с которым цена барреля нефти упадет до $25. Однако глава ведомства полагает, что рынок нефти может в любой момент развернуться вверх

Фото: «РИА Новости»

​Нынешнее падение мировых цен на нефть спровоцировано спекулятивной составляющей, фундаментальных причин для их обвала нет, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» министр экономического развития Алексей Улюкаев. В то же время министр признал, что его ведомство на всякий случай начало подготовку к ситуации, когда стоимость барреля упадет до $25.

«Мы готовим стресс-тестовый сценарий для того, чтобы быть готовыми к любой неожиданности. Мы сейчас готовим даже расчеты на уровне до $25 за баррель», — сказал он.

В то же время глава Минэкономразвития назвал преждевременным пересмотр утвержденного ранее бюджета на 2016 год, сверстанного из расчета $50 за баррель. «Пересматривать бюджет преждевременно. Потому что высокая степень неопределенности волатильности рынков и не нужно без нужды дергать бюджетополучателей», — подчеркнул Улюкаев, отметив, что разворота нефтяного рынка можно ожидать в любой момент.

Ранее в среду глава Минфина Антон Силуанов заявил, что его ведомство представит предложения по корректировке бюджета на 2016 год, при этом планируемая среднегодовая цена барреля Urals может быть снижена до $40. «Мы считаем, что среднюю цену на нефть нужно уточнять примерно до $40 за баррель в текущем году. Считаем, что в первом полугодии она может быть существенно ниже — как сейчас или даже ниже, но со второго полугодия, мы считаем, вполне возможно, может начаться восстановительный процесс», — сказал Силуанов журналистам (цитата по «РИА Новости»).

В декабре 2015 года Силуанов предупреждал, что в 2016 году в отдельные периоды стоимость барреля нефти будет падать до $30 за баррель или даже ниже.

В стрессовом сценарии ЦБ средняя по 2016 году цена на нефть определена в $35 за баррель. Однако уже в ходе сегодняшних торгов на бирже ICE в среду стоимость барреля Brent вновь опускалась ниже $31, что примерно на 1,4% ниже уровня закрытия предыдущих торгов, однако затем вновь поднялась и колеблется в районе $31,5.

Накануне аналитики британского банка Standard Chartered дали самый пессимистичный прогноз по падению цен на нефть. По их данным, стоимость барреля может опуститься до $10.

Выступая сегодня на Гайдаровском форуме в Москве, глава Минэкономразвития Улюкаев назвал главной угрозой для экономики России не единовременное падение нефтяных цен до экстремальных $20 за баррель, а их продолжительное сохранение на нынешнем уровне.

«Мне кажется, что бояться нужно​ не того, будет $20 или будет $15, так как, по логике рынков, чем ниже упадет сегодня, тем больше вероятность отскока завтра. Это не самый большой риск. Самый большой риск в том, что будут долгие невысокие цены на нефть — годы, десятилетия», — заявил Улюкаев, выступая на Гайдаровском форуме «Россия и мир: взгляд в будущее» (цитата по «Интерфаксу»).