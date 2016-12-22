Moody’s предсказало ослабление финансовой мощи США

Дефицит бюджета США будет расти в 2019 году и дальше, чистый госдолг в течение десяти лет увеличится с 78 до 100% ВВП, а расходы на его обслуживание будут поглощать все больше и больше доходов казны, предупредило Moody’s

Фото: Mike Segar / Reuters

Бюджетная устойчивость Соединенных Штатов Америки будет постепенно ухудшаться с 2019 года, а федеральный долг и бремя его обслуживания достигнут исторически рекордных уровней, что в конечном счете окажет давление на суверенный кредитный рейтинг страны, предупреждает рейтинговое агентство Moody’s Investors Service в отчете по США, датированном 12 декабря (он есть у РБК).

При этом исход недавних промежуточных выборов, в результате которых конгресс оказался поделен между демократами и республиканцами, не позволит сколько-нибудь исправить ситуацию из-за ожесточенных политических торгов и сфокусированности законодателей на других вопросах (внешняя торговля, здравоохранение, иммиграция), пишет Moody’s.

Тренд на ухудшение

Первый полный финансовый год при президенте Дональде Трампе (с октября 2017-го по сентябрь 2018 года) США закончили с крупнейшим за шесть лет бюджетным дефицитом — $779 млрд, или 3,9% ВВП. Доходы бюджета выросли менее чем на 1% (из-за падения поступлений корпоративного налога на прибыль почти на треть), а расходы увеличились на 3% — главным образом из-за того, что процентные расходы по долгу выросли на 20%.

«Мы ожидаем сохранения тренда на относительно слабый рост государственных доходов и увеличение платежей по обслуживанию долга в совокупности с [масштабными] расходами на программы здравоохранения и социального обеспечения <…> Этот тренд будет усиливаться более медленным глобальным экономическим ростом в 2019–2020 годах и продолжающимся ужесточением финансовых условий», — говорится в отчете.

Видео: Телеканал РБК

Если американские власти не внесут радикальных изменений в бюджетную политику, дефицит федерального бюджета достигнет 8% ВВП к 2028 финансовому году по сравнению с 4,8% ВВП в текущем финансовом году, прогнозирует Moody’s. Таких значений бюджетный дефицит США достигал только во время глобального финансового кризиса 2008–2009 годов, когда властям пришлось заливать экономику деньгами (по итогам 2009 года дефицит составил 9,8% ВВП).

Бремя долгов

Прогнозируемый рост дефицита обусловлен прежде всего увеличением процентных расходов по долгу. В 2018 фискальном году (завершился 30 сентября) они составили $371 млрд — рост на $62 млрд, или 20% к предыдущему году. Бюджетное управление конгресса в октябре объясняло такой рост в том числе более высокой инфляцией: Минфин США ежемесячно индексирует номинал своих бумаг, защищенных от инфляции (TIPS), на темпы роста потребительских цен.

Уже сейчас на выплату процентов по долгу уходит 11% доходов федерального бюджета, а через десять лет эта доля увеличится до 23%, утверждает Moody's. К 2028 году процентные расходы достигнут $915 млрд, писала The New York Times, и превысят по отдельности расходы на оборону и расходы на любую социальную программу, например, Medicaid, которая помогает малоимущим оплачивать медицинские счета. Быстрый рост процентных расходов прогнозируется из-за огромного номинального долга США, который уже достиг $21,8 трлн, и повышения процентных ставок по госбумагам.

По итогам 2018 финансового года госдолг США (без учета облигаций, которые принадлежат самим же структурам государства, например федеральным пенсионным фондам и фонду социального страхования) составил 78% американского ВВП — вдвое больше, чем в 2008 году (39%). А к 2028 году он превысит 100% ВВП, прогнозирует Moody’s.

Трамп спокоен Во время предвыборной кампании Трамп обещал решить проблему растущего госдолга и бюджетного дефицита. Но теперь его администрация планирует нарастить дефицит до $1 трлн в текущем финансовом году, а сам президент безразличен к проблеме госдолга, утверждают американские СМИ. В начале декабря издание Daily Beast написало со ссылкой на источники в Белом доме, что Трамп неоднократно игнорировал призывы его советников обратить внимание на растущий госдолг. «Да, но меня уже здесь не будет [к тому времени]», — сказал Трамп, по словам одного из источников, в начале 2017 года, когда чиновники показывали ему график с уходящей вверх траекторией федерального долга. В книге журналиста Боба Вудворда про Трампа, вышедшей в сентябре, утверждается, что тот однажды посоветовал директору Национального экономического совета при Белом доме Гэри Кону «просто напечатать денег», чтобы выплачивать госдолг. Как пишет Вудворд, Кон был «поражен отсутствием у Трампа базового понимания» таких вещей, как бюджетный дефицит и долг.

Уникальные преимущества

Вместе с тем Moody’s указывает, что США смогут частично нивелировать ухудшение бюджетных и долговых параметров своими «уникальными» экономическими преимуществами — ролью доллара как глобальной резервной, торговой валюты и особым статусом рынка американских госбумаг (treasuries) в мировой финансовой системе.

«Положение доллара как тихой гавани [защитного актива] подразумевает, что большинство глобальных экономических шоков, скорее всего, будет сопровождаться повышенным спросом на долларовые активы, как это было во время последнего глобального финансового кризиса, хотя истоки кризиса в самих же США и находились. А рынок американских госбумаг является самым глубоким и наиболее ликвидным долговым рынком в мире. Эти уникальные черты защищают рынок treasuries, а значит, и финансирование бюджетного дефицита от любых рисков ликвидности, кроме самых экстремальных», — резюмирует Moody's.