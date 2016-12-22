Дефицит бюджета США вырос до максимума с 2012 года

Дефицит федерального бюджета США по итогам финансового года, окончившегося 30 сентября, вырос на 17% — до $779 млрд, говорится в сообщении американского Минфина. В отношении к ВВП дефицит вырос на 0,4 п.п., до 3,9%, максимального показателя за шесть лет.
Минфин США и Бюджетное управление Белого дома, представляя результаты бюджетного года, акцентировали внимание на экономических успехах администрации Дональда Трампа. «Президент Трамп продолжает культивировать невероятную экономическую силу, что резко контрастирует с политикой предыдущей администрации», — говорится в заявлении. С начала президентства Трампа создано более 4 млн рабочих мест, реальные зарплаты выросли на 1,4%, потребительские настроения находятся на пике, перечисляет Минфин.
Общие расходы выросли на $127 млрд, или 3,2%, тогда как доходы всего лишь на $14 млрд, или 0,4%. В функциональном разрезе бюджета больше всего выросли расходы США на национальную оборону — на $33 млрд, до $664,7 млрд. Существенно увеличились траты на социальное обеспечение (Social Security) — на $43 млрд (до $988 млрд).
Процентные расходы по обслуживанию долга федерального правительства выросли на $64,5 млрд к предыдущему финансовому году (до $521,6 млрд), что связано с увеличением заимствований на фоне замедлившегося из-за налоговой реформы роста налоговых поступлений. Так, сбор налога на прибыль корпораций сократился на $76 млрд. Росту стоимости заимствований способствует Федеральная резервная система, постепенно повышающая ставки.
Госдолг США по итогам 2018 финансового года достиг максимального значения за всю историю - $21,516 трлн. З прошедший год он вырос более чем на $1,2 трлн.