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Дефицит бюджета США вырос до максимума с 2012 года
Экономика, 03:51
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Дефицит бюджета США вырос до максимума с 2012 года
Дефицит бюджета США побил шестилетний рекорд, достигнув 3,9% ВВП. Вместе с тем, Минфин США в отчете за прошедший финансовый год указал на «невероятную экономическую силу», достигнутую администраций Трампа
Фото: Brendan McDermid / Reuters

Дефицит федерального бюджета США по итогам финансового года, окончившегося 30 сентября, вырос на 17% — до $779 млрд, говорится в сообщении американского Минфина. В отношении к ВВП дефицит вырос на 0,4 п.п., до 3,9%, максимального показателя за шесть лет.

Минфин США и Бюджетное управление Белого дома, представляя результаты бюджетного года, акцентировали внимание на экономических успехах администрации Дональда Трампа. «Президент Трамп продолжает культивировать невероятную экономическую силу, что резко контрастирует с политикой предыдущей администрации», — говорится в заявлении. С начала президентства Трампа создано более 4 млн рабочих мест, реальные зарплаты выросли на 1,4%, потребительские настроения находятся на пике, перечисляет Минфин.

Общие расходы выросли на $127 млрд, или 3,2%, тогда как доходы всего лишь на $14 млрд, или 0,4%. В функциональном разрезе бюджета больше всего выросли расходы США на национальную оборону — на $33 млрд, до $664,7 млрд. Существенно увеличились траты на социальное обеспечение (Social Security) — на $43 млрд (до $988 млрд).

Процентные расходы по обслуживанию долга федерального правительства выросли на $64,5 млрд к предыдущему финансовому году (до $521,6 млрд), что связано с увеличением заимствований на фоне замедлившегося из-за налоговой реформы роста налоговых поступлений. Так, сбор налога на прибыль корпораций сократился на $76 млрд. Росту стоимости заимствований способствует Федеральная резервная система, постепенно повышающая ставки.

Госдолг США по итогам 2018 финансового года достиг максимального значения за всю историю - $21,516 трлн. З прошедший год он вырос более чем на $1,2 трлн.

Авторы: Иван Ткачёв, Георгий Тадтаев.
Теги: бюджет США
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