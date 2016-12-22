«Роснефть» сообщила о планах увеличить добычу в 2018 и 2019 годах

Российская компания «Роснефть» планирует в этом году выйти на показатель добычи нефти и конденсата в чуть более 230 млн т, а в следующем увеличить его еще на 11 млн т. Об этом заявил вице-президент компании, отвечающий за добычу, Эрик Лирон, передает ТАСС.
«2018 год мы закончим [с показателем] чуть выше 230 млн т жидких углеводородов, в 2019 году, если ничего не поменяется, мы закончим с 241 млн т или, может, чуть более», — сказал он.
По его словам, в следующем году средним показателем добычи углеводородов будет 6 млн барр. нефтяного эквивалента в сутки, а нефти и конденсата — порядка 4,9 млн барр./сутки.
В 2016 году «Роснефть» добыла 210 млн т нефти. В 2017 году компания по итогам девяти месяцев увеличила добычу на 11%, до 169 млн, а к концу года этот показатель достиг отметки 225,5 млн т нефти.
В ноябре 2017 года главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин поручил гендиректорам «дочек» увеличить добычу нефти до 250 млн т к 2022 году.