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Райффайзенбанк допустил рост курса доллара выше 70 руб. к концу года
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Райффайзенбанк допустил рост курса доллара выше 70 руб. к концу года
Экономика, 15:52
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Райффайзенбанк допустил рост курса доллара выше 70 руб. к концу года
К концу года доллар может стоить свыше 70 руб., оценили аналитики Райффайзенбанка. Российская валюта будет слабеть даже при нынешних ценах на нефть и отсутствии операций Минфина по закупкам валюты
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Курс доллара к концу 2018 года может превысить отметку в 70 руб., допускают аналитики Райффайзенбанка в обзоре, поступившем в РБК.

«В предположении сохранения нефти и курса рубля на текущем уровне ($70 за баррель и 68 руб. за доллар), по нашим оценкам,​ в оставшиеся два месяца этого года сальдо текущего счета составит $12,5 млрд, чего недостаточно для выплат по внешнему долгу ($14,3 млрд с пиком выплат $8 млрд в декабре) и продолжающегося оттока нерезидентов из ОФЗ. Как следствие, более вероятно ослабление рубля до конца года даже в отсутствие интервенций (не исключено превышение отметки 70 руб. за доллар при текущей нефти)», — говорится в обзоре.

Днем в понедельник рубль торгуется вокруг отметки 67,7 руб. за доллар. Еще в середине октября доллар стоил порядка 65,5 руб.

Частично смягчить дефицит валютной ликвидности позволит планируемое предоставление валютной ликвидности Казначейством по операциям валютный своп (комбинация двух противоположных конверсионных сделок на одинаковую сумму с разными датами валютирования), отмечают экономисты. Глава Казначейства Роман Артюхин говорил, что такие операции начнутся 8 декабря, их объемы составят 50 млрд руб. ежедневно.

Сальдо счета текущих операций в октябре составило $12,1 млрд, пишут аналитики со ссылкой на данные ЦБ. Отток капитала в октябре тем временем достиг $10,3 млрд (это рекордный уровень с начала года — всего с января по октябрь вывоз капитала составил $42,4 млрд).

«Учитывая, что такое большое сальдо счета текущих операций (два месяца подряд) не привело к укреплению рубля (хотя покупку валюты ЦБ РФ не осуществлял), можно сделать вывод о том, что вывоз капитала был обусловлен не увеличением валютных активов банками, а иными факторами», — говорится в обзоре.

«По-видимому, на локальном рынке присутствует повышенный спрос на валюту, превышающий ее предложение, что может быть связано с поступлением выручки от проданных за рубеж товаров не в полном объеме или с погашением внешнего долга, а также переводом сбережений (образующихся, в частности, от дивидендов) на опасениях санкций», — отмечают экономисты.

S&P оценило вероятность расширения санкций против России
Экономика

На фоне обсуждения новых антироссийских санкций Центробанк в августе приостановил операции по бюджетному правилу, в рамках которых он приобретает для Минфина валюту на сверхдоходы от нефти дороже $40 за баррель (эти средства потом идут в резервы). Закупки приостановлены до конца года — до этого времени ЦБ будет предоставлять валюту Минфину напрямую из своих резервов. О возобновлении операций и судьбе отложенных закупок​ ЦБ пока не объявлял.

Влияние санкций и повышенная долларовая ставка «полностью нивелировали позитивный эффект от приостановки интервенций [Минфина]», считают в Райффайзенбанке.​ При сохранении текущих условий закупки вряд ли возобновятся, полагают аналитики.

6 ноября в США состоялись промежуточные выборы в конгресс, в результате которых демократы взяли под контроль палату представителей, а республиканцы укрепили большинство в сенате. В конгрессе обсуждаются два законопроекта — DETER и DESKAA, которые предусматривают санкции на новый суверенный долг и госбанки. По оценке АКРА, в случае полномасштабного расширения санкций экономика в следующем году может войти в рецессию, а рубль упасть до 83 руб. за доллар. Агентство S&P, впрочем, ожидает, что эти законопроекты не будут приняты в нынешнем виде, так как они затронут не только российскую экономику, но и международных инвесторов и европейские страны.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: Райффайзенбанк , доллар , рубль
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