Нобелевская премия
0

Нобелевку по экономике дали за модель «творческого разрушения»

Сюжет
Нобелевская премия
Нобелевские лауреаты показали, как новые технологии могут способствовать устойчивому экономическому росту и как не скатиться в стагнацию
Фото: Tom Little / Reuters
Фото: Tom Little / Reuters

Нобелевскую премию по экономике за 2025 год в неравной степени разделили между тремя авторами. Одну половину получил Джоэль Мокир (университет в Эванстоне, Иллинойс), вторую — Филипп Агьон (Коллеж де Франс и INSEAD, Париж; Лондонская школа экономики и политических наук) совместно с Питером Ховиттом (Брауновский университет, Провиденс, Род-Айленд, США).

По решению членов Шведской королевской академии наук, награды они были удостоены за «объяснение экономического роста, основанного на инновациях».

Как отмечает в сообщении на сайте Нобелевского комитета, Джоэл Мокир для демонстрации природы устойчивого экономического роста использовал исторические источники. Как он показал в своих исследованиях, чтобы инновации следовали друг за другом, необходимо «не только знать, что что-то работает, но и иметь научное объяснение, почему это так». «Последнее часто отсутствовало до промышленной революции, что затрудняло новые открытия и появление новых изобретений. Он [Мокир] также подчеркнул важность открытости общества новым идеям и готовности к переменам», — сказано в сообщении.

Филипп Агьон и Питер Ховитт, которые также изучали механизмы устойчивого роста, в статье от 1992 года построили математическую модель так называемого творческого разрушения. Суть этой модели заключается в том, что когда на рынок выходит новый и более совершенный продукт, компании, продающие старые, терпят убытки. «Инновация представляет собой нечто новое и потому творческое. Однако она также разрушительна, поскольку компания, чьи технологии устаревают, оказывается вытесненной», — объясняют в Шведской королевской академии наук.

То есть «творческое разрушение» порождает конфликты. И, как показывают лауреаты этого года, существует риск того, что «устоявшиеся компании» будут блокировать инновации, чтобы не оказаться в невыгодном положении.

«Работы лауреатов демонстрируют, что экономический рост нельзя воспринимать как должное. Мы должны поддерживать механизмы, лежащие в основе творческого разрушения, чтобы не скатиться в стагнацию», — заявил Джон Хасслер, председатель Комитета премии по экономическим наукам.

В 2024 году Нобелевской премией по экономике наградили трех ученых из США — Дэрона Асемоглу, Саймона Джонсона и Джеймса Робинсона за изучение различий в благосостоянии разных стран. Выбор лауреатов объяснили тем, что их работы помогают понять важность общественных институтов для благосостояния каждой страны и то, почему страны, где закон и такие институты слабы, не меняются к лучшему.

Годом ранее лауреатом Нобелевской премии по экономике стала профессор Гарвардского университета Клаудия Голдин, показавшая в своих работах, как менялись на протяжении веков различия в оплате труда мужчин и женщин и уровень их занятости и причины того, что мужчины в среднем по-прежнему зарабатывают больше.

О Нобелевской премии по экономике

Награда, которую обычно называют Нобелевской премией по экономике, на самом деле прямого отношения к Альфреду Нобелю не имеет. В отличие от всех остальных номинаций она не была создана по завещанию шведского мецената, но учреждена Шведским государственным банком в честь своего трехсотлетия и официально называется премией Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Выплачивается премия за счет средств, переданных госбанком Швеции в распоряжение фонда Нобеля, однако выбирает лауреатов Королевская шведская академия наук. Размер Нобелевской премии по экономике идентичен размеру остальных премий (в 2025 году он составляет 11 млн шведских крон), и награду лауреат получает на торжественной церемонии в Стокгольме вместе с лауреатами по другим наукам.

Нобелевская премия по экономике — единственная из Нобелевских премий, вручавшаяся ежегодно, без пропусков. За 1969–2024 годы премия была присуждена уже 56 раз. За эти годы премию получили 96 человек, причем только 26 лауреатов были удостоены ее единолично, 20 раз премия делилась между двумя и десять раз — между тремя лауреатами.

Самым пожилым из получателей Нобелевской премии по экономике (и Нобелевской премии вообще) стал в 2007 году уроженец Москвы, американский экономист Леонид Гурвич, удостоенный награды в возрасте 90 лет «за создание основ теории оптимальных механизмов». Самым молодым лауреатом стала в 2019 году Эстер Дюфло (46 лет на момент присуждения). Дюфло также одна из трех женщин, получивших премию по экономике, кроме нее награду получили Элинор Остром, удостоившаяся награды в 2009 году, и Клаудия Голдин (2023).

Среди лауреатов Нобелевской премии по экономике больше всего граждан США и лишь один представитель СССР (Леонид Канторович, 1975 год).

