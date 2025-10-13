Нобелевку по экономике дали за модель «творческого разрушения»

Нобелевские лауреаты показали, как новые технологии могут способствовать устойчивому экономическому росту и как не скатиться в стагнацию

Фото: Tom Little / Reuters

Нобелевскую премию по экономике за 2025 год в неравной степени разделили между тремя авторами. Одну половину получил Джоэль Мокир (университет в Эванстоне, Иллинойс), вторую — Филипп Агьон (Коллеж де Франс и INSEAD, Париж; Лондонская школа экономики и политических наук) совместно с Питером Ховиттом (Брауновский университет, Провиденс, Род-Айленд, США).

По решению членов Шведской королевской академии наук, награды они были удостоены за «объяснение экономического роста, основанного на инновациях».

Как отмечает в сообщении на сайте Нобелевского комитета, Джоэл Мокир для демонстрации природы устойчивого экономического роста использовал исторические источники. Как он показал в своих исследованиях, чтобы инновации следовали друг за другом, необходимо «не только знать, что что-то работает, но и иметь научное объяснение, почему это так». «Последнее часто отсутствовало до промышленной революции, что затрудняло новые открытия и появление новых изобретений. Он [Мокир] также подчеркнул важность открытости общества новым идеям и готовности к переменам», — сказано в сообщении.

Филипп Агьон и Питер Ховитт, которые также изучали механизмы устойчивого роста, в статье от 1992 года построили математическую модель так называемого творческого разрушения. Суть этой модели заключается в том, что когда на рынок выходит новый и более совершенный продукт, компании, продающие старые, терпят убытки. «Инновация представляет собой нечто новое и потому творческое. Однако она также разрушительна, поскольку компания, чьи технологии устаревают, оказывается вытесненной», — объясняют в Шведской королевской академии наук.

То есть «творческое разрушение» порождает конфликты. И, как показывают лауреаты этого года, существует риск того, что «устоявшиеся компании» будут блокировать инновации, чтобы не оказаться в невыгодном положении.

«Работы лауреатов демонстрируют, что экономический рост нельзя воспринимать как должное. Мы должны поддерживать механизмы, лежащие в основе творческого разрушения, чтобы не скатиться в стагнацию», — заявил Джон Хасслер, председатель Комитета премии по экономическим наукам.

В 2024 году Нобелевской премией по экономике наградили трех ученых из США — Дэрона Асемоглу, Саймона Джонсона и Джеймса Робинсона за изучение различий в благосостоянии разных стран. Выбор лауреатов объяснили тем, что их работы помогают понять важность общественных институтов для благосостояния каждой страны и то, почему страны, где закон и такие институты слабы, не меняются к лучшему.

Годом ранее лауреатом Нобелевской премии по экономике стала профессор Гарвардского университета Клаудия Голдин, показавшая в своих работах, как менялись на протяжении веков различия в оплате труда мужчин и женщин и уровень их занятости и причины того, что мужчины в среднем по-прежнему зарабатывают больше.