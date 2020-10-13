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Пандемия коронавируса ,  
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МВФ сократил прогноз падения экономики России в 2020 году

Согласно новой версии прогноза Международного валютного фонда, ВВП России в 2020 году сократится на 4,1%, тогда как еще в июне МВФ ожидал падения на 6,6%
Фото:Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Валовой внутренний продукт (ВВП) России в 2020 году сократится не так сильно, как ожидалось ранее. К такому выводу пришли эксперты Международного валютного фонда (МВФ), опубликовавшего во вторник обновленный прогноз. Согласно новой версии документа, ВВП России в 2020 году сократится на 4,1%, тогда как еще в июне МВФ ожидал падения на 6,6%.

В то же время МВФ ухудшил прогноз роста экономики России в 2021 году. Согласно обновленному прогнозу фонда, ВВП России вырастет в следующем году на 2,8%, тогда как ранее в МВФ ожидали роста на 4,1%.

Спад мировой экономики в целом по итогам 2020 года МВФ оценивает в 4,4%, тогда как в середине лета прогнозировал ее падение на 4,9%. Рост глобального ВВП в 2021 году, по обновленному прогнозу, составит 5,2%, что несколько меньше, чем ожидалось ранее (5,4%).

«Мировая экономика оправляется после резкого спада, произошедшего в апреле во время Великой самоизоляции. Однако [...] долгое восхождение мировой экономики обратно к уровням экономической активности, существовавшим до пандемии, все еще чревато неудачами», — говорится в сообщении МВФ.

В середине сентября Минэкономразвития России пересмотрело прогноз спада экономики в 2020 году. В ведомстве больше не ждут падения ВВП России в 2020 году сразу на 5%, по новым данным, спад составит 3,9%, а уже в следующем году экономика вырастет на 3,3%.

В то же время глава Счетной палаты Алексей Кудрин в октябре заявил, что прогнозы правительства по росту экономики в России не учитывают вторую волну распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим падение ВВП страны в 2020 году может составить более 5%, а экономика в 2022–2023 годах будет расти темпами не выше 2,5%.
 

Автор
Евгений Калюков
МВФ ВВП
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