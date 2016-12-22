Минфин перечислил названные финансовой G20 риски для мировой экономики

Основное внимание представители финансовой «двадцатки» уделили рискам, связанным с резким ухудшением ситуации в развивающихся странах. Возникновение подобных проблем, как решили министры, более вероятно, чем начало торговой войны

Сергей Сторчак (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

На полях совещания группы Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) представители финансовой G20 обсудили риски для мировой экономики. Наиболее вероятной, по словам ​заместителя министра финансов России Сергея Сторчака, они сочли угрозу резкого ухудшения ситуации в экономиках развивающихся стран. Об этом чиновник сообщил журналистам в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка, передает ТАСС. Совещания министров финансов и глав центральных банков G20 проходили в рамках этого мероприятия 11–12 октября на Бали, в Нуса Дуа.

«В центре [обсуждения финансовой «двадцатки»] оказались не риски, связанные с протекционизмом и торговыми войнами, а угроза резкого ухудшения ситуации в развивающихся странах», — рассказал Сторчак. Многие, по его словам, увидели угрозу того, что «из-за четко проявившейся тенденции удорожания заемных средств для этих государств, из-за укрепления доллара к валютам этих государств и из-за внутренних проблем у ряда стран, где нарастает популистские тенденции, есть перспективы падения темпов роста их экономик». «Это более вероятные риски, чем торговая война», — подчеркнул замминистра.

В целом же общий посыл совещания финансовой «двадцатки», по словам Сторчака, заключался в том, что глобальная экономика находится в «неплохом состоянии при таких высоких темпах» роста экономики. Эти показатели, как отметил российский чиновник, выше среднего значения за многие годы.

«Казалось бы, почему нужно говорить об ухудшении?» — задался вопросом Сторчак, добавив, однако, что МВФ и его руководство в данном случае посчитало «необходимым говорить о рисках существенной корректировки глобальной конъюнктуры».

Основной мерой, предложенной финансовой G20 для предотвращения этих рисков, по словам замминистра, стало формирование международных резервов. Они должны быть не менее 3% импорта, подчеркнул чиновник, заметив, что подобный показатель считается классическим. «Были коллеги, которые оспаривали это, так как формирование резервов одновременно означает уменьшение инвестиций внутри страны, и не все согласны, что это правильно», — отметил также Сторчак.

До этого министры финансов и председатели центральных банков стран — членов клуба «Большой двадцатки» проводили заседание в июле. Встреча состоялась в ​Буэнос-Айресе. По итогам переговоров тогда основными рисками для мировой экономики представители клуба назвали растущую финансовую уязвимость, усиление напряженности в торговле и геополитике, а также «глобальные дисбалансы», в частности неравенство и слабый структурный рост.