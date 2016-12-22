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Эксперты G20 назвали основные риски для мировой экономики
Экономика, 01:39
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Эксперты G20 назвали основные риски для мировой экономики
Среди них — растущая финансовая уязвимость, усиление напряженности в торговле и геополитике, а также «глобальные дисбалансы», в частности, неравенство и слабый структурный рост
Участники заседания в Буэнос-Айресе (Фото: Reuters)

Министры финансов и председатели центральных банков стран — членов клуба «Большой двадцатки» (G20) по итогам заседания в Буэнос-Айресе представили итоговый коммюнике, в котором назвали ​основные риски для мировой экономики. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает Reuters.

В нем, по данным агентства, в частности, говорится о том, что за последние десять лет безработица фиксируется на низком уровне, а глобальный экономический рост является устойчивым, и мировая экономика продолжает расти. Тем не менее, среди основных экономик мира этот рост, как указывается в документе, стал менее синхронизированным. Таким образом, риски в краткосрочной и среднесрочной перспективах возросли, предупредила финансовая «двадцатка».

Среди них, по мнению ее членов, — «растущая финансовая уязвимость, усиление напряженности в торговле и геополитике, глобальные дисбалансы, в частности, неравенство и слабый структурный рост, особенно в ряде стран с развитой экономикой», говорится в коммюнике. При этом криптоактивы угрозой для мировой финансовой стабильности эксперты считать отказались.

В целом же министры и главы ЦБ по итогам заседания подтвердили выводы лидеров стран G20, к которым они пришли на своем последнем саммите в Гамбурге в июле прошлого года. Тогда представители клуба подчеркнули, что торговля является двигателем глобального экономического роста и что многосторонние торговые соглашения имеют важное значение.

«Мы <...> признаем необходимость активизации диалога и действий по смягчению рисков и укреплению доверия [между членами клуба «Большой двадцатки»]», — цитирует Reuters текст итогового коммюнике финансовой G20.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: G20 , мировая экономика
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