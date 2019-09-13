В Минэнерго назвали способ компенсации льгот «Роснефти» и «Газпром нефти»

Выпадающие доходы от льгот на Приобское месторождение оценивают в 600 млрд руб. В Минэнерго полагают, что половину потерь покроет увеличение поступлений в бюджет за счет роста дивидендов «Роснефти» и «Газпром нефти»

За счет налога на добавленную стоимость и роста объемов нефтедобычи будет компенсирована половина стоимости льгот для Приобского месторождения, о которых просят «Роснефть» и «Газпром нефть», вторую половину покроют дивиденды, которые обе компании выплатят государству, заявил журналистам заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

«Мы считаем, что данная мера, которая предлагается для Приобского месторождения, является эффективной для бюджета с точки зрения того, что за счет дополнительных объемов добычи, за счет дивидендов и налога на прибыль, который тоже на льготу идет, это 20% от общей льготы, то есть 20% сразу возвращается, плюс половина от суммы дивидендами возвращается, потому что это госкомпании, и плюс возвращается от дополнительной добычи», — отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

В то же время замминистра отметил, что Минэнерго не поддерживает идею Минфина о повышении ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа. По словам Сорокина, такая мера может привести к росту стоимости сырья для нефтехимии.

Ранее стало известно, что Минфин предложил правительству сделать постоянными прибавку к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефти и повышающий коэффициент к НДПИ на газ «Газпрома». По подсчетам экспертов, это позволит государству ежегодно получать около 200 млрд руб. дополнительных налогов от нефтяников и около 140–160 млрд руб. от «Газпрома».

Собеседники РБК отмечали, что, таким образом, пытается подстраховаться от будущих потерь бюджета, связанных с предоставлением льгот для освоения Приобского месторождения, о которых просят «Роснефть» и «Газпром нефть».