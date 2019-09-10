Минфин решил сохранить налоговые «нашлепки» для «Газпрома» и нефтяников

В пресс-службе Минфина заявили РБК, что эти средства необходимы для финансирования национальных проектов, и ведомство не пойдет на дополнительное налогообложение граждан или других отраслей экономики на фоне высоких финансовых результатов нефтяников.

«Сейчас нефтяная отрасль ставит рекорды по прибыльности. Доходы от этих «нашлепок» заложены в бюджете для финансирования национальных проектов, и иных источников для этого нет. Отказываться от этих доходов сейчас, когда расходы уже сформированы, означало бы то, что нужно срочно искать иные источники финансирования — то есть повышать иные налоги", - отметил представитель ведомства. По его словам, Минфин не готов пойти на то, чтобы остальные отрасли экономики и граждане России заплатили за нефтяную отрасль, которая в 2018 году поставила постсоветский рекорд по свободному денежному потоку.

Повышенные НДПИ были введены после кризиса 2015 года, когда из-за рухнувших цен на нефть в федеральном бюджете образовалась «дыра» в 1 трлн руб. и Минфин предложил срочно закрыть ее за счетов нефтяников, которые были главными бенефициарами падения курса рубля (большая часть их выручки — валютная). Ведомство хотело изменить НДПИ и взять с компаний около 1,6 трлн руб. за три года, но в итоге утвердили более мягкие меры. В 2016 году за счет отсрочки снижения экспортной пошлины на нефть и увеличения налогового коэффициента для «Газпрома» государство получило от нефтяников и газовой монополии около 300 млрд руб.

После этого были предложены системные меры: на 2017-2019 годы для НДПИ на газ «Газпрома» был введен повышающий коэффициент (1,4-1,8), а для НДПИ на нефть — дополнительные изъятия в 306-428 руб. на тонну. Предполагалось, что эти налоги вернутся к прежним значениям в 2020 году, но этого не случилось: Минфин дважды продлевал этот срок. В последних поправках, направленных в правительство, министерство предлагает убрать сроки окончания действия надбавки и коэффициента, сделав повышенный НДПИ «вечным», говорит один из собеседников РБК.

Представители «Газпрома», «Роснефти», «Газпром нефти» и ЛУКОЙЛа пока не ответили на запросы РБК.

Новые льготы

Сейчас правительство обсуждает новые масштабные льготы для нефтяников, и Минфин, пытаясь зафиксировать повышенный НДПИ на нефть и газ, подстраховывается от будущих потерь бюджета, чтобы было чем компенсировать эти льготы, говорят два собеседника РБК.

«Роснефть» и «Газпром нефть» просят льготы для гигантского Приобского месторождения, которые, по оценке Минфина, могут стоить бюджету 600 млрд руб. в течение десяти лет. А глава Сбербанка Герман Греф недавно добился поддержки для нефтепереработки, хотя обращался за льготами только для своего крупного должника — Антипинского НПЗ. По оценке Vygon Consulting, такая поддержка может принести среднему нефтеперерабатывающему заводу дополнительно 100 млрд руб. в течение десяти лет. Если закон будет распространяться на все НПЗ, бюджету это обойдется очень дорого, резюмирует один из собеседников РБК.

Когда Минфин впервые ввел надбавку к НДПИ, было ясно, что в будущем он просто так от этих доходов не откажется, сказал РБК аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Деньги уже учтены в бюджете, и если надбавка и коэффициент исчезнут, образуются выпадающие доходы, объясняет он. Сейчас у министерства появились дополнительные аргументы из-за просьб нефтяников и Сбербанка о новых льготах, заключает Полищук.

«Нашлепки» и дивиденды

Нефтяники были уверены, что «нашлепки» на НДПИ продлеваться не будут. Это обсуждалось в прошлом году на одном из совещаний с участием президента Владимира Путина по вопросу завершения налогового маневра, рассказал РБК источник, близкий к одной из нефтяных компаний.

Минфин нарушает договоренности с нефтяниками, НДПИ поднимали, когда нефть была по $40 за баррель, но эти времена давно прошли (сейчас Brent стоит $62,7 за баррель), говорит собеседник РБК, добавляя, что поправки вносятся не в начале года, а в последний момент перед утверждением бюджета. "Времени на обсуждение серьезного для отрасли вопроса практически не остается", - добавил источник, близкий к одной из нефтяных компаний.

Представитель Минфина не стал комментировать решения, принятые на совещании у президента. У Минфина никаких договоренностей с нефтяниками не было, подчеркнул он он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос РБК.

Если предложение ведомства одобрят, налоги для нефтяников будут выше примерно на $1 на баррель, чем в случае отмены надбавок к НДПИ, это существенно для отрасли, говорит Полищук. Но колебания курса рубля и цен на нефть сейчас оказывают большее значение на доходы нефтяников, оговаривается он.

При отмене надбавки на НДПИ на нефть свободный денежный поток среднего добывающего проекта вырос бы примерно на 15%, говорит Борисов. Правительство по поручению президента планирует к концу года закончить инвентаризацию запасов нефти и эффективности предоставленных налоговых льгот, до этого времени любые корректировки сложившихся фискальных условий выглядят преждевременными, заключает он.

«Газпрому» сохранение повышенного НДПИ может снизить прогнозную EBITDA по группе на 6%, а дивиденды в 2023 году — на 60 млрд руб (если «Газпром» перейдет на выплату 50% чистой прибыли), говорит старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Учитывая нежелание Минфина идти на снижение НДПИ, «Газпром» может повременить с переходом на целевой уровень дивидендных выплат, считает он.