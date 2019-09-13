СМИ узнали о планах модернизировать городской транспорт на 2 трлн руб.

Речь идет о масштабной программе, которая в итоге может затронуть более 1 тыс. российских городов, выяснил «Коммерсантъ». Предполагается использовать на нее средства из Фонда национального благосостояния

Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Правительство обсуждает масштбуную программу модернизации городского общественного транспорта в российских регионах, инициатором которой стал ВЭБ.РФ. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», которая ознакомилась с соответствующим проектом.

По данным издания, под программу ВЭБ.РФ рассчитывает получить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Предполагается, что на первом этапе в программу войдут 10 городов (Екатеринбург, Пермь, Нижний Новгород, Саратов, Тверь, Воронеж, Волгоград, Челябинск, Новосибирск и Казань). Инвестиции на этом этапе составят 340 млрд руб. На эти деньги предполагается закупить подвижной состав (5,9 тыс. автобусов, 1,5 тыс. трамвайных вагонов, 1,3 тыс. троллейбусов), а также реконструировать инфраструктуру.

В дальнейшем программа может быть распространена более чем на тысячу городов, что, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, предварительно оценено в 2,1 трлн руб.

В Минпромторге «Коммерсанту» заявили, что проект им не поступал. В то же время в ведомстве отметили готовность принять участие в работе. В Минфине заявили, что никаких решений по программе пока не принято. В Минтрансе изданию сказали, что министерство «привлекается к обсуждению данных вопросов».