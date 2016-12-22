МВФ предсказал 1,5% роста экономики России при отсутствии реформ

За 2018 год российская экономика вырастет на 1,7% при инфляции в 3,5%, а в 2019 году, при отсутствии структурных реформ, рост составит 1,5%. Об этом говорится в пресс-релизе Международного валютного фонда, опубликованном на сайте организации.
В МВФ отметили, что экономика России восстанавливается после рецессии 2015-2016 годов благодаря принятым властями мерам и повышению нефтяных цен. Инфляция упала ниже целевого показателя российского Центробанка в 4%. Это обусловлено более слабым, чем ожидалось восстановлением экономики, жесткой денежно-кредитной политикой, а также временным сдерживанием цен на продовольствие и энергоносители.
Среднесрочная перспектива, отмечают в МВФ, остается неясной из-за структурных проблем в экономике и затяжного воздействия санкций.
Исполнительные директора МВФ приветствовали планы властей увеличить расходы на здравоохранение, образование и инфраструктуру. Они также поддержали планы властей по пенсионной реформе, которые
должны помочь компенсировать негативные демографические тенденции.
При этом в МВФ призвали обеспечить лучшую адресность расходов на социальную помощь.
Директора МВФ также высоко оценили прогресс, достигнутый в реструктуризации банковского сектора. Однако, как негативный фактор был отмечен прошлогодний провал нескольких крупных банков.
Кроме того, МВФ рекомендовал усилить прозрачность, подотчетность и управляемость государственных предприятий и корпоративного сектора в целом. Власти могут ускорить рост производительности труда через укрепление конкурентоспособности, содействие торговой интеграции и дальнейшей диверсификация экспорта, считают эксперты МВФ.