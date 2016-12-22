МВФ предсказал 1,5% роста экономики России при отсутствии реформ

В 2019 году при отсутствии реформ экономика России вырастет на меньшую величину, чем за 2018 год, решили в МВФ. По итогам текущего года фонд предсказал 1,7-процентный экономический рост, а в 2019 году — только 1,5%

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За 2018 год российская экономика вырастет на 1,7% при инфляции в 3,5%, а в 2019 году, при отсутствии структурных реформ, рост составит 1,5%. Об этом говорится в пресс-релизе Международного валютного фонда, опубликованном на сайте организации.

В МВФ отметили, что экономика России восстанавливается после рецессии 2015-2016 годов благодаря принятым властями мерам и повышению нефтяных цен. Инфляция упала ниже целевого показателя российского Центробанка в 4%. Это обусловлено более слабым, чем ожидалось восстановлением экономики, жесткой денежно-кредитной политикой, а также временным сдерживанием цен на продовольствие и энергоносители.

Среднесрочная перспектива, отмечают в МВФ, остается неясной из-за структурных проблем в экономике и затяжного воздействия санкций.

Исполнительные директора МВФ приветствовали планы властей увеличить расходы на здравоохранение, образование и инфраструктуру. Они также поддержали планы властей по пенсионной реформе, которые

должны помочь компенсировать негативные демографические тенденции.

При этом в МВФ призвали обеспечить лучшую адресность расходов на социальную помощь.

Директора МВФ также высоко оценили прогресс, достигнутый в реструктуризации банковского сектора. Однако, как негативный фактор был отмечен прошлогодний провал нескольких крупных банков.

Кроме того, МВФ рекомендовал усилить прозрачность, подотчетность и управляемость государственных предприятий и корпоративного сектора в целом. Власти могут ускорить рост производительности труда через укрепление конкурентоспособности, содействие торговой интеграции и дальнейшей​ диверсификация экспорта, считают эксперты МВФ.