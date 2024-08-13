Суды стали учитывать санкции при определении налоговых штрафов

Арбитражные суды стали принимать во внимание санкции как смягчающий фактор при вынесении налоговых решений. Юристы указывают на рост распространенности такой практики, причем компания даже не должна быть в санкционных списках

Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Налоговые органы все чаще соглашаются с тем, что экономические санкции, введенные против России и ее граждан и компаний, являются смягчающим обстоятельством при определении размера штрафов за налоговые нарушения. Об этом рассказали РБК юристы, специализирующиеся на налоговой проблематике. Подтверждение этого фактора, позволяющего снизить величину штрафа, встречается и в решениях арбитражных судов.

Так, Арбитражный суд Томской области в решении от 31 июля 2024 года (.pdf) не стал возражать против восьмикратного снижения суммы штрафа, которое налоговики объяснили в том числе санкционным давлением на российскую экономику. Речь идет о деле о налоговых взысканиях с местного Дворца зрелищ и спорта (АО «ДЗИС»). Спортивно-развлекательный комплекс пытался оспорить в суде решение регионального управления ФНС о доначислении налогов на прибыль и имущество за период 2018–2019 годов. Поводом стало приобретение компанией в тот период здания гостиницы с инвентарем и земельного участка по заниженной стоимости. Дворец купил перечисленное имущество у подконтрольной организации, которую сам же учредил, за 15 млн руб., а налоговая оценила рыночную стоимость всех объектов в 55,5 млн руб. и сочла, что эта сделка привела к снижению суммы налога на имущество за 2018 и 2019 годы и неуплате налога на прибыль за 2018 год. Налоговики доначислили предприятию около 8 млн руб. налогов.

При этом штраф (налоговая санкция) составил всего 16,5 тыс. руб. — с учетом восьмикратного сокращения благодаря смягчающим обстоятельствам. Суд подтвердил решение о доначислении неуплаченных налогов, включая решение о снижении штрафа. Он отметил, что «во внимание принят характер правонарушения <...> а также в целях поддержания финансовой устойчивости экономической деятельности организации и противодействия негативным последствиям в экономической сфере в качестве смягчающего ответственность обстоятельства учтено введение иностранными государствами экономических санкций». Чистый убыток АО «ДЗИС» в 2023 году составил 5,7 млн руб. при выручке 31 млн руб., следует из открытых данных ФНС.

Сложившаяся практика

Партнер «МЭФ Legal» Вадим Зарипов отмечает, что несколько имеющихся решений, где учитываются иностранные санкции при определении размера штрафа, могут указывать на формирование соответствующей практики в арбитражных судах. Эксперт привел в пример еще несколько аналогичных случаев. В частности, в декабре 2023 года Арбитражный суд Оренбургской области частично удовлетворил требования индивидуального предпринимателя и признал недействительным доначисление НДС и НДФЛ, а также штрафов и пени к ним, указав в своем решении, что учитывает сложившуюся ситуацию «в экономической сфере страны, вызванную санкционным давлением недружественных стран, проведением специальной военной операции, необходимостью обеспечения импортозамещения, конкурентоспособности экономики, защищенности от внешних угроз». По мнению Арбитражного суда Оренбургской области, перечисленные вызовы требуют «более детального и менее формализованного отношения органов государственной власти, в том числе налоговых органов и суда, в отношении осуществления предпринимательской деятельности в России».

В апреле 2022 года Арбитражный суд Забайкальского края также частично удовлетворил требования ООО «Роадтехникс» и признал недействительным решение межрайонной налоговой инспекции о штрафе почти 200 тыс. руб. за недоплату НДС. В тексте решения суд отмечал, что с учетом на момент совершения правонарушения «общеизвестных негативных последствий для субъектов экономической деятельности, вызванных новой коронавирусной инфекцией и недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», снижение размера штрафных санкций будет отвечать принципу баланса частных и публичных интересов и не нарушит принципы соразмерности и справедливости.

А в марте 2024 года в споре между нефтяной компанией «Дулисьма» и налоговой инспекцией Арбитражный суд Москвы отмечал, что недопустимо взыскивать очень высокие штрафы с компаний в нефтяном секторе, учитывая, что беспрецедентные экономические санкции в нефтегазовом секторе направлены «на разрушение нефтяной промышленности нашего государства, снижение показателей ВВП и создание дефицита бюджета». В данном споре речь шла о штрафе почти 1,5 млрд руб. за недоплату налога на прибыль. Арбитражный суд Москвы обязал налоговую уменьшить сумму штрафа в 16 раз, но впоследствии апелляционная инстанция отменила это решение в связи с отказом налогоплательщика от требований.

Ст. 112 Налогового кодекса определяет, что любые обстоятельства могут быть признаны смягчающими ответственность за совершение налогового правонарушения. Согласно ст. 114, при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства размер штрафа подлежит снижению не меньше чем в два раза.

По словам старшего налогового юриста ASB Consulting Group Егора Буракшаева, налоговые органы действительно снижают штрафы на фоне санкционного давления даже без прямого указания налогоплательщика в санкционных списках. «Достаточно объяснить налоговой связь по влиянию иностранных санкций на деятельность организации или физического лица. Например, нам удавалось снизить штраф по данному основанию для клиента из IT-организации, которая разрабатывает ПО в туристической отрасли (поиск гостиниц, туров и т.д.). Поскольку туристические потоки из России и в Россию явно пострадали из-за иностранных санкций, налоговый орган без дополнительных уточнений принял данный аргумент в уменьшение размера штрафа», — рассказал РБК Буракшаев.

По мнению юриста, сегодня нельзя однозначно сказать, что санкции стали обычным фактором деятельности организаций. «Поэтому при оценке каждого случая налоговый орган принимает решение об уменьшении штрафа по данному обстоятельству на основе представленных пояснений, а именно: обоснования того, каким образом санкции повлияли на деятельность организации или физического лица», — добавляет Буракшаев.

Юрист налоговой практики CLS Анастасия Локотко отмечает, что практика учета налоговыми органами западных санкций в качестве смягчающего обстоятельства при определении налоговых штрафов становится все более распространенной. Формально перечень смягчающих обстоятельств, установленный Налоговым кодексом, является открытым, что позволяет налоговикам учесть любые обстоятельства в качестве смягчающих, напоминает Локотко. Кроме того, по ее словам, по некоторым составам налоговых правонарушений санкции рассматриваются в качестве обстоятельств, исключающих возможность привлечения налогоплательщика к ответственности: например, если речь идет об ответственности за непредоставление документов, подтверждающих размер прибыли (убытка) контролируемой иностранной компании (КИК). Налогоплательщик, если КИК находится в недружественной стране, зачастую не может подтвердить финансовую документацию за рубежом в условиях санкций.

«Необходимо отметить, что такой фактор, как введение санкций, как правило, учитывается в качестве смягчающего обстоятельства в целях снижения налоговой ответственности, если данное событие распространяется на деятельность налогоплательщика, его сделки или влияет на порядок принятия им финансово-хозяйственных решений. Например, в случае наличия в составе участников лица из недружественного государства», — указывает юрист.

РБК направил запрос в пресс-службу ФНС.