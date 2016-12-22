Fitch назвало помощь МВФ ключевым фактором кредитоспособности Украины

Агентство Fitch подтвердило оценки Нацбанка Украины, признавшего критическую роль финансовой поддержки со стороны МВФ для экономики страны. Возможный срыв выполнения условий МВФ остается «источником неопределенности» для Киева

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Агентство Fitch Ratings ​опубликовало оценку финансового состояния украинской экономики. По версии аналитиков агентства, ключевым фактом платежеспособности Украины остаются кредиты МВФ.

В целом Fitch позитивно оценивает динамику экономики Украины. «Повышение гибкости валютного курса и денежно-кредитной политики, ориентированной на стабильность цен, а также разумное банковское регулирование способствовали повышению макроэкономической стабильности», — говорится в заключении агентства.

В результате с 2016 года инфляция на Украине только в июне 2018 года достигала двузначной отметки, немного превысив 10%. В июле показатель инфляции вновь снизился, достигнув 9,9%. «Украина испытала меньшую волатильность, чем ряд других развивающихся рынков в 2018 году, несмотря на высокие требования к внешнему финансированию», — заключили эксперты Fitch.

Вместе с тем задержки в выполнении программы сотрудничества Украины с МВФ остаются «источником неопределенности» для Киева, говорится в оценке, данной Fitch. При этом Украина не до конца исполнила ряд требований фонда. В частности, неурегулированным остается вопрос сокращения дефицита бюджета ниже уровня 2,5% и повышения тарифов на отопление для населения. Эти вопросы продолжают мешать выделению Украине средств в полном объеме.

В этих условиях ключевой проблемой для Украины остается задержка перечисления траншей по программе МВФ. Помощь со стороны фонда должна поддержать сокращающиеся три месяца подряд международные резервы (снизились к июлю до $17,75 млрд против пиковых $18,9 млрд в ноябре) на фоне растущих платежей по суверенному долгу.

Ранее, в июле,​ с аналогичной оценкой выступил Нацбанк Украины, назвавший срыв программ финансовой поддержки со стороны МВФ главным риском для экономики страны. «Дальнейшее промедление с реализацией условий программы сотрудничества с МВФ уменьшает вероятность получения финансирования, предусмотренного этой программой, и все больше сужает окно возможностей в привлечении долговых ресурсов на международных рынках капитала, необходимых для осуществления пиковых выплат по государственному долгу в 2018–2020 годах», — заявлял финансовый регулятор.

Выполнения условий МВФ по предоставлению кредитов от Киева требуют и США. Так, с призывом исполнить условия программы 8 августа по телефону к президенту Порошенко обратился госсекратарь США Майк Помпео.

Перевод траншей МВФ зависит от выполнения страной ряда условий, разрабатываемых совместно с фондом. В числе требований к Украине, в частности, содержится повышение стоимости газа для населения на 35% и создание эффективной системы борьбы с коррупцией.