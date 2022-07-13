Катерина Тихонова займется импортозамещением в РСПП

Председателем нового Координационного совета РСПП по импортозамещению и технологической независимости стал Александр Шохин, сопредседателем — Катерина Тихонова

Катерина Тихонова (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Генеральный директор фонда «Национальное интеллектуальное развитие» (НИР, работает под брендом «Иннопрактика») Катерина Тихонова стала сопредседателем координационного совета по импортозамещению при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Копия постановления бюро правления РСПП о ее назначении есть у РБК. В пресс-службе РСПП подтвердили назначение Тихоновой.

«Утвердить председателем Координационного совета РСПП по импортозамещению и технологической независимости Шохина Александра Николаевича, президента РСПП; сопредседателем Тихонову Катерину Владимировну, генерального директора фонда «Национальное интеллектуальное развитие», — говорится в документе.

Как сообщили РБК в пресс-службе РСПП, совет создается с целью координации деятельности рабочих органов РСПП по вопросам импортозамещения, обобщения успешных практик замещения импортного оборудования отечественными аналогами, создания цифровых сервисов для поддержки импортозамещения, формирования предложения по реализации государственной политики в области импортозамещения и соответствующих законодательных инициатив при РСПП.

В начале июля в пресс-службе «Иннопрактики» подтвердили РБК возможность назначения Тихоновой, однако сообщили, что она пока не дала согласия на вхождение в состав совета. «На данный момент решение о вхождении в совет К.В. Тихоновой не принято», — сообщили РБК 12 июля в пресс-службе «Инопрактики»

В постановлении также говорится, что совет РСПП по нефинансовой отчетности будет переименован в совет по нефинансовой отчетности, ESG индексам и рейтингам устойчивого развития. Его председателем будет назначен член правления РСПП, вице-президент холдинговой компании «Интеррос» Андрей Бугров, сопредседателем — экономист Олег Вьюгин.

Катерина Тихонова занимает пост замдиректора Института математических исследований сложных систем МГУ и руководит фондом «Национальное интеллектуальное развитие», совмещая этот пост с должностью главы Центра национального интеллектуального резерва (ЦНИР, подразделение МГУ). Обе структуры работают под брендом «Иннопрактика».

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Агентства Reuters и Bloomberg ранее называли Тихонову дочерью президента России Владимира Путина. Официального подтверждения или опровержения информация не получала. В декабре 2015 года в ходе пресс-конференции Путин подчеркивал, что не будет обсуждать свою семью, в том числе из-за вопросов безопасности.

В первой половине апреля 2022 года США, Евросоюз, Великобритания, Канада, Япония и Австралия ввели против Тихоновой санкции, предусматривающие запрет на въезд и блокировку всех активов и счетов.