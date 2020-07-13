Путин описал угрозу бездействия словами «болото вокруг нас будет хлюпать»

Президент призвал власти России решительнее и активнее действовать в развитии высокотехнологичных отраслей, указав на необходимость вхождения страны в число мировых лидеров в этой сфере

Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам (Фото: kremlin.ru)

Власти России должны активнее принимать меры по цифровизации экономики и высокотехнологичных отраслей, что позволит «расширить горизонты развития» и «создать новую структуру нашей экономики». Об этом заявил на прошедшем в режиме видеоконференции заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент Владимир Путин.

«Действовать нужно решительнее. Мы должны быть глобально конкурентоспособны. <...> Но если мы будем сидеть на одном месте ровно, ничего делать не будем, то так и будем... Болото вокруг нас будет хлюпать», — сказал Путин (трансляцию заседания совета вел телеканал «Россия 24»).

Эти слова стали ответом на выступление вице-премьера Дмитрия Чернышенко, курирующего в правительстве вопросы развития цифровой экономики, интернета и информационных технологий. На заседании он, в частности, указал на необходимость нового подхода к цифровизации экономики с предоставлением налоговых льгот работающим в этой сфере компаниям, а также уменьшения административной нагрузки и внедрения технологий искусственного интеллекта.

«Здесь нечего бояться. Понятно, там могут быть выпадающие доходы бюджета, но, мне кажется, смелее надо идти на это», — ответил Путин, указав на возможность решения таким образом задач ускорения роста производительности труда и развития экономики в целом.

«Нужно двигаться здесь активнее. Активнее, активнее и еще раз активнее. Я знаю, что определенные планы у правительства есть, они должны быть реализованы и нужно выстраивать новые горизонты», — добавил президент.