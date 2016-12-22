Украина решила не повышать цены на транзит газа из России после 2019 года

Украинская компания в своем новом иске к «Газпрому» на $12 млрд требует повышения ставки на транзит на период 2018–2019 годов. Требовать повышения ставки после этого срока «Нафтогаз» не планирует, заявил представитель компании

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

На трехсторонних переговорах в Берлине 17 июля «Нафтогаз» не будет требовать повышения ставки на транзит российского газа. Об этом сообщил коммерческий директор компании Юрий Витренко в эфире радиостанции «Новое время».

Представитель «Нафтогаза» уточнил, что украинская сторона едет в Берлин с «главным предложением — применить европейские правила относительно транзита российского газа через территорию Украины». Витренко пояснил, что в иске, поданном компанией к «Газпрому» 6 июля в Стокгольмский арбитраж, содержатся требования повышения ставки на транзит газа на период 2018–2019 годов.

В Берлине же, по его словам, основной темой переговоров будет транзит российского газа после 2019 года. «И после 2019 года, мы говорили и говорим, что транзитная ставка будет даже ниже, чем есть сейчас по контракту. Поэтому мы не будем требовать на долгосрочный период повышения ставки», — сказал Витренко.

Представитель «Газпрома» отказался от комментариев в ответ на запрос РБК.

6 июля «Нафтогаз» обратился в Стокгольмский арбитраж с новым иском к «Газпрому» . Украинская компания требует пересмотреть тариф на транзит газа с марта 2018 года по контракту с «Газпромом», который был заключен еще в 2009 году. В «Нафтогазе» считают существующие тарифы несоответствующими «европейскому уровню».

Контракт, о котором идет речь, истекает в 2019 году. В апреле зампред правления «Газпрома» Александр Медведев говорил, что данный контракт с Украиной после 2019 года не будет продлен ни при каких обстоятельствах. Однако, по его словам, это не означает прекращение транзита газа через эту страну. Тогда он уточнял, что «Газпром» ждет от Украины предложений по транзиту газа после 2019 года, в том числе по поводу экономических условий транзита.

В мае 2017 года коммерческий директор «Нафтогаза» Витренко заявлял, что тарифы на транспортировку газа снизятся после истечения срока контракта с «Газпромом».

«С 2020 года тарифы снизятся примерно до десятой части [от действующих], это сделает транзит украинской газотранспортной системой значительно дешевле, чем «Северным потоком-2», — утверждал Витренко, критикуя планы по строительству этого газопровода.

В Берлине 17 июля состоятся трехсторонние переговоры России, Украины и Еврокомиссии по газу. Украинскую сторону будет представлять министр иностранных дел Украины Павел Климкин, а также глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, сообщало агентство «Интерфакс-Украина». Глава Минэнерго Александр Новак на прошлой неделе говорил, что повестка встречи и состав участников пока формируется.