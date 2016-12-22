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Goldman Sachs выпустил прогноз на финал ЧМ-2018
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Goldman Sachs выпустил прогноз на финал ЧМ-2018
ЧМ-2018, 19:10
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Goldman Sachs выпустил прогноз на финал ЧМ-2018
Goldman Sachs выпустил четвертый прогноз на финал чемпионата мира по футболу в России и назвал тройку лидеров турнира. Впрочем, финалистов ЧМ аналитики ранее не угадали
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Победителем чемпионата мира по футболу в России станет Франция, которая в финальном матче в воскресенье, 15 июля, одолеет Хорватию, следует из последнего прогноза аналитиков Goldman Sachs под руководством главного экономиста банка Яна Хатциуса (есть у РБК). Эксперты банка оценили шансы Франции на победу в 63,1% против 36,9% у Хорватии.

В матче за третье место в субботу, 14 июля, с вероятностью 62,1% Бельгия одержит победу над Англией (37,9%), оценивает банк.

Goldman Sachs готовил прогнозы по результатам ЧМ с начала турнира. Он ориентировался на рейтинг потенциальных победителей, который охватывает 53 переменных, сгруппированных по пяти факторам: позиция сборной в футбольном рейтинге Эло (методика расчета победителя в игре с двумя участниками, разработанная американским ученым Арпадом Эло. — РБК), индивидуальные характеристики игроков, последние результаты команды (пропорция выигрышей/поражений в последних десяти матчах), результаты команды-соперницы и соотношение забитых и пропущенных голов в последних играх. Этот рейтинг накладывался на турнирную сетку (в этом прогнозе такой необходимости нет, так как участники финального матча и матча за третье место уже известны).

Согласно своей модели, аналитики после каждого этапа турнира меняли прогноз по потенциальным участникам финала ЧМ. ​Перед началом группового этапа Goldman Sachs ожидал, что Бразилия в финале нанесет поражение Германии, перед 1/8 — ждали победы Бразилии над Англией, а перед четвертьфиналом — ставили на Бельгию в последнем матче против Англии.

На деле же в финал вышли Франция, которая в 1/2 нанесла поражение Бельгии со счетом 1:0, и Хорватия, обыгравшая Англию (2:1).​ Goldman Sachs также выдвигал пессимистичные ожидания по игре сборной России. Изначально экономисты полагали, что сборная не одержит ни одной победы и не выйдет в плей-офф в ЧМ-2018, а затем прочили ей поражение в игре с Испанией. В реальности Россия дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила Хорватии.

Помимо Goldman Sachs прогнозы на исход чемпионата давали экономисты Commerzbank, UBS, Danske Bank и математики Инсбрукского университета. Свои оценки также выпустила компания Gracenote, занимающаяся аналитикой в сфере развлечений и спорта, Microsoft (на основе искусственного интеллекта Bing), а также Reuters (по итогам опроса 145 аналитиков). По всем этим прогнозам Франция входила в топ-5 сборных по вероятности победы в турнире. Согласно четырем прогнозам, она занимала пятое место в этих рейтингах, по оценке Инсбрукского университета — четвертое, согласно опросу Reuters — третье.

Хорватия попала в десятку сильнейших лишь дважды — математики Инсбрукского университета отвели ей десятое место в своем рейтинге, а Goldman Sachs — четвертое (в прогнозе перед полуфиналом).

Автор: Олег Макаров.
Теги: Goldman Sachs , ЧМ , ЧМ по футболу , ЧМ-2018 , Хорватия , Англия , Франция , Бельгия , Футбол ...
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