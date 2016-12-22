Goldman Sachs спрогнозировал новый финал чемпионата мира

Goldman Sachs выпустил третий прогноз о финале чемпионата мира по футболу в России. На этот раз банк ожидает, что в нем сыграют Бельгия и Англия

Фото: Sergio Perez / Reuters

В финальном мачте чемпионата мира по футболу сыграют Англия и Бельгия, и бельгийцы одержат победу. Такой прогноз в своем обзоре «Новый фаворит» (есть у РБК) дали аналитики Goldman Sachs под руководством главного экономиста банка Яна Хатциуса.

Это уже третий прогноз банка насчет финала ЧМ — экономисты обновляют его на разных этапах турнира. Перед началом группового этапа они ожидали, что Бразилия станет чемпионом ЧМ, победив в финале Германию. Перед 1/8 финала прогнозировали, что в последнем матче встретятся Бразилия и Англия, причем Бразилия, по их прогнозу, вновь должна была победить.

В полуфинале, по новому прогнозу экономистов, Хорватия уступит Англии, а Франция — Бельгии. Матч Франция — Бельгия пройдет во вторник, 10 июля, на стадионе «Санкт-Петербург», а Хорватия и Англия сыграют 11 июля в «Лужниках». Бразилия, которую Goldman Sachs считал главным фаворитом, покинула ЧМ на этапе четвертьфинала, уступив Бельгии со счетом 2:1.

​Прогноз сделан на основе модуляции турнирной сетки. Но если брать обновленный рейтинг потенциальных победителей, не учитывающий сетку турнира (его также составляет Goldman Sachs), получается, что у французов больше шансов стать чемпионами (29,8%), чем у англичан (20,2%). У Бельгии этот показатель составляет 32,6%, у Хорватии — 17,4%.​ Рейтинг охватывает 53 переменных, которые сгруппированы по пяти факторам: позиция сборной в футбольном рейтинге Эло (методика расчета победителя в игре с двумя участниками, разработанная американским ученым Арпадом Эло. — РБК), индивидуальные характеристики игроков, последние результаты команды (пропорция выигрышей/поражений в последних десяти матчах), результаты команды-соперницы и соотношение забитых и пропущенных голов в последних играх.

В первом прогнозе, от 11 июня, по вероятности одержать победу Англия и Франция занимали седьмое (6,5%) и пятое (8,2%) места рейтинга, а согласно модуляции турнирной сетки не проходили дальше четвертьфинала, уступая Германии и Бразилии соответственно.​ Во втором прогнозе, от 9 июля, Бельгия (11,7%) и Англия (10,1%) уже расположились на третьей и четвертой строчках, при этом согласно модуляции турнирной сетки обе команды в итоге должны были уступить Бразилии: Бельгия — в четвертьфинале, а Англия — в финале.

Несмотря на фундаментальный подход — эксперты Goldman Sachs составили 200 тыс. деревьев вероятностей (математический граф, показывающий все возможные альтернативы) и смоделировали в общей сложности 1 млн матчей, — банк дважды просчитался и с прогнозом на результат россиян. Изначально экономисты полагали, что сборная России не одержит ни одной победы и не выйдет в плей-офф в ЧМ-2018, а затем прочили ей поражение в игре с Испанией.

Сборная России завершила выступление на чемпионате мира 7 июля, уступив в четвертьфинале сборной Хорватии в серии пенальти (3:4). На групповом турнире россияне в первых двух турах выиграли у сборных Саудовской Аравии и Египта с общим счетом 8:1. В третьем матче команда Станислава Черчесова уступила Уругваю со счетом 0:3, после чего в 1/8 финала победила в серии пенальти сборную Испании.

Сборная Англии в четвертьфинале выиграла у шведов со счетом 2:0 и впервые за 28 лет вышла в полуфинал ЧМ. Бельгия же попала в полуфинал турнира благодаря победе над Бразилией (2:1).