Мишустин сообщил о выделении около ₽1,7 трлн на пособия и пенсии

Средства направят в фонды обязательного медицинского, социального страхования и в пенсионный, чтобы обеспечить бесперебойное предоставление различных выплат, заявил премьер-министр

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Правительство выделит почти 1,7 трлн руб. Фонду обязательного медицинского страхования, Пенсионному фонду и Фонду социального страхования, чтобы обеспечить бесперебойное предоставление различных выплат, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.

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«Чтобы компенсировать связанные с этим недополученные доходы, мы сегодня выделим почти 1 трлн 700 млрд руб. фондам обязательного медицинского, пенсионного и социального страхования», — сказал Мишустин (цитата по «РИА Новости»).

11 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству разработать программу для дополнительного увеличения или индексации пенсий, зарплат сотрудникам государственных и муниципальных учреждений, социальных выплат. Несколько дней спустя помощник президента Максим Орешкин сообщил, что индексация произойдет в ближайшее время. Он отметил, что по результатам первого квартала за этот год бюджет страны оказался в рекордном профиците. По словам Орешкина, это говорит о том, что у России с финансами все в порядке.

9 мая глава Минтруда сообщил, что министерство подготовило предложения о дополнительной индексации пенсий, МРОТ и социальных пособий. Глава ведомства не привел подробностей, но указал, что инициатива позволит снизить уровень бедности. Сейчас власти рассматривают несколько вариантов дополнительной индексации.

В прошлый раз социальные пособия индексировали на 8,4% в январе 2022 года, с апреля пенсии увеличили на 8,6%.