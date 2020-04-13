Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 апреля
USD ЦБ: 73,52 (-0,23) Quote, 13:14
Курс евро на 14 апреля
EUR ЦБ: 80,54 (-0,2) Quote, 13:14
Новак заявил о ключевой роли Путина в новом соглашении по нефти Политика, 20:36 Внешний долг России упал до минимума за 11 лет из-за ослабления рубля Экономика, 20:30 Гид по soft skills: как развивать ключевые навыки будущего Экономика образования, 20:23  Российские банки в марте выдали рекордный объем кредитов населению Финансы, 20:17 В ВОЗ оценили угрозу повторного заражения переболевших COVID-19 Общество, 20:16 Глава Роспотребнадзора назвала долю зараженных COVID-19 без симптомов Общество, 20:12 Казанский «Ак Барс» продлил контракт с нападающим Тихоновым Спорт, 20:07 Участие в прибыли: какие компании определились с размером дивидендов Quote, 20:01 Кадыров упрекнул ФСБ в бездействии из-за «травли» со стороны «Новой» Общество, 19:52 В Москве начнут тестировать медиков на антитела к коронавирусу Общество, 19:46 В Москве выдали 1,8 млн цифровых пропусков для передвижения по городу Общество, 19:40 В Забайкалье объяснили слова губернатора об отказе помогать погорельцам Общество, 19:39 Агент заявил о предложении из Италии для футболиста «Уфы» Фомина Спорт, 19:33 Минздрав сообщил о разработанном в России препарате от коронавируса Общество, 19:18
Экономика ,  
0 

Внешний долг России упал до минимума за 11 лет из-за ослабления рубля

Внешний долг России в первом квартале 2020 года снизился на $40,8 млрд, до $450,0 млрд. Этот показатель опустился до минимального уровня с первого квартала 2009 года
Фото: Павел Головкин / AP

Внешний долг России, включающий в себя долги российских государственных органов, Центробанка, коммерческих банков, компаний и домохозяйств перед нерезидентами, в первом квартале текущего года снизился на $40,8 млрд (8,3%), до $450,0 млрд. Об этом свидетельствуют данные ЦБ на 1 апреля 2020 года (.xlsx).

По оценке Центробанка, на 1 января 2020 года внешний долг России составлял $490,8 млрд. За 2019 год он увеличился на $35,8 млрд.

Аналитики оценили перспективы падения рубля и акций
Финансы

«Ключевую роль в динамике показателя сыграла отрицательная переоценка, обусловленная ослаблением российского рубля», — говорится в сообщении регулятора.

В банке отметили, что наиболее заметно влияние этого фактора сказалось на сокращении накопленной задолженности по долговым ценным бумагам российского правительства и внешним обязательствам других секторов.

У России не осталось чистого долга
Экономика

Формально это крупнейшее квартальное снижение внешнего долга с конца 2014 года (с четвертого квартала 2014 года). Кроме того, этот показатель опустился до минимального уровня с первого квартала 2009 года. Однако он снизился главным образом из-за ослабления рубля.

Во внешний долг ЦБ включает владение иностранцами российскими ОФЗ (рублевыми), то есть при ослаблении рубля в пересчете на доллары внешний долг снижается. 34,9% долга в ОФЗ на 1 марта принадлежало нерезидентам (засчитывается во внешний долг).

Авторы: Иван Ткачёв, Михаил Юшков
Теги: внешний долг России, Центробанк
Материалы по теме
Moody's заявило об устойчивости экономики России к внешним шокам
Экономика
ЦБ заявил о «лучшей готовности» финансовой системы к внешним шокам
Финансы
Эксперты ВЭБ оценили влияние вируса на экономику России
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter