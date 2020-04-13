Внешний долг России упал до минимума за 11 лет из-за ослабления рубля

Внешний долг России в первом квартале 2020 года снизился на $40,8 млрд, до $450,0 млрд. Этот показатель опустился до минимального уровня с первого квартала 2009 года

Фото: Павел Головкин / AP

Внешний долг России, включающий в себя долги российских государственных органов, Центробанка, коммерческих банков, компаний и домохозяйств перед нерезидентами, в первом квартале текущего года снизился на $40,8 млрд (8,3%), до $450,0 млрд. Об этом свидетельствуют данные ЦБ на 1 апреля 2020 года (.xlsx).

По оценке Центробанка, на 1 января 2020 года внешний долг России составлял $490,8 млрд. За 2019 год он увеличился на $35,8 млрд.

«Ключевую роль в динамике показателя сыграла отрицательная переоценка, обусловленная ослаблением российского рубля», — говорится в сообщении регулятора.

В банке отметили, что наиболее заметно влияние этого фактора сказалось на сокращении накопленной задолженности по долговым ценным бумагам российского правительства и внешним обязательствам других секторов.