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Экономика ,  
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Bloomberg подсчитал время заработка на завтрак в Москве
Чтобы заработать на стандартный завтрак, стоимость которого эксперты Bloomberg оценивают в российской столице в $0,68, москвичу потребуется 10,6 минут, выяснили эксперты. Столько же на это тратят в Милане, считают исследователи
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Bloomberg представил очередной глобальный «индекс завтрака» (Bloomberg Global City Breakfast Index), в котором исследовал стоимость «стандартного» завтрака, состоящего из стакана молока (227 гр или 8 унций), одного яйца, двух ломтиков хлеба и одного фрукта, в более чем ста мировых финансовых центрах. Этот показатель в проведенном агентством анализе представлен в качестве процента от предполагаемого ежедневного дохода жителя конкретного города за вычетом налогов, который он должен заплатить за завтрак.

Российские города

Проведенное исследование, отмечается на сайте агентства, дает представление о глобальном разрыве между заработной платой людей и их рационом питания. Так, Москва в указанном рейтинге заняла 69 место (два года назад в аналогичном индексе эксперты поместили ее на 78 строчку). Чтобы заработать на стандартный завтрак, стоимостью $0,68 (44 руб.), жители российской столицы сегодня, по мнению специалистов, тратят 10,6 минут. За еду они в итоге отдают 2,2% своего ежедневного дохода, который Bloomberg оценивает в $31,09 (2 тыс. руб.). Стоимость стакана молока в российской столице в индексе зафиксирована на уровне $0,23, яйца — $0,1, хлеба — $0,6, фрукта — $0,3 (какой именно фрукт имеется в виду, в списке не поясняется).

Столько же времени, сколько и в Москве, на то, чтобы заработать на завтрак, согласно оценке экспертов, тратят в Милане. Однако стоимость завтрака там составляет $1,29, а ежегодный доход миланца специалисты оценивают в $58,55.

Жителям еще одного российского города — Санкт-Петербурга, — ценовую политику в котором также проанализировали эксперты, завтрак в свою очередь обходится в 3,11% от ежедневного дохода в $21,84 (1,4 тыс. руб.; 89 строчка в общем рейтинге). Чтобы заработать на завтрак, петербуржцы ежедневно тратят 14,9 минут, говорится в исследовании Bloomberg.

Лидеры и аутсайдеры рейтинга

В целом же, пришли к выводу специалисты, дешевле всего утренняя трапеза обходится жителям Женевы. За завтрак они отдают всего 0,8% ежедневного дохода в $181,82 (11,7 тыс. руб.). На то, чтобы заработать деньги на него, женевцы работают всего 3,8 минуты. При этом стакан молока в Женеве, по данным Bloomberg, стоит $0,37, яйцо — $0,42, два ломтика хлеба — $0,29, а фрукт — $0,37.

Вслед за Женевой в рейтинге — Дубай и еще один швейцарский город — Берн (они делят между собой вторую и третью строчки рейтинга). За завтрак жители обоих этих городов платят 0,96% своего ежедневного дохода, который в Дубае составляет $101, а в Берне — $149,84. Чтобы заработать на утреннюю трапезу и в Дубае, и в Берне, как полагают аналитики Bloomberg, тратят по 4,6 минут.

В это же время жители Египта, а также большинства стран Африки к югу от Сахары вынуждены работать гораздо дольше, чтобы заплатить за свой первый за день прием пищи, отмечают аналитики.​ В двух городах с наименьшими ценами на продукты питания — столице Ганы Аккре и Лагосе — стандартный завтрак, по их данным, потребует более 2 часов работы. За идентичное питание эти люди будут вынуждены отдать более четверти своего ежедневного дохода, подсчитали эксперты.

Рейтинг, как отмечает Bloomberg, основан на рыночных ценах, представленных на декабрь 2018 года, в онлайн-базе статистики Numbeo.com, данные в которой заполняют пользователи​.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Bloomberg, завтрак, Москва
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