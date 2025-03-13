ТПП предложила расширить режим «автоупрощенки» для малого бизнеса

Торгово-промышленная палата России предлагает расширить налоговый спецрежим «автоматической упрощенки» для малого бизнеса и разрешить применять его компаниям с подразделениями в том же районе. Сейчас Налоговый кодекс это запрещает

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Торгово-промышленная палата России (ТПП) предлагает расширить режим «автоматизированной УСН» (автоУСН, АУСН) и разрешить его применять компаниям, которые имеют обособленные подразделения или филиалы в том же муниципальном округе, в котором зарегистрированы. Палата направила предложения в Минфин и Федеральную налоговую службу (ФНС) и получила предварительное согласование, сообщили РБК в палате (РБК направил запросы в Минфин и ФНС).

ТПП оформила предложения в виде законопроекта (есть у РБК), но, поскольку палата не обладает правом законодательной инициативы, она может предлагать свой документ субъектам, обладающим этим правом.

Согласно тексту проекта, поправки предлагаются в профильный федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения», принятый в феврале 2022 года. Авторы законопроекта предлагают предоставить «организациям, имеющим обособленные подразделения в муниципальном образовании, являющимся местом их регистрации (нахождения), право на применение специального налогового режима».

Что такое «автоматическая УСН» Режим АУСН начал действовать с 1 июля 2022 года в четырех пилотных регионах: Москве, Калужской и Московской областях, а также в Татарстане. С 2025 года к АУСН могут присоединиться все регионы, которые примут на своем уровне соответствующие региональные законы. На данный момент, согласно информации ФНС, к спецрежиму присоединились 62 региона, включая те, которые стали участниками пилотного проекта. Основные преимущества спецрежима — упрощение, а в большинстве случаев отмена налоговой отчетности и отчетности в Социальный фонд. Это достигается за счет того, что доходы и расходы бизнеса определяются по данным контрольно-кассовой техники, информации банков и сведениям, которые сами налогоплательщики указали в личном кабинете. На основании этой информации налоговые органы автоматически рассчитывают налог к уплате. Ставки налога составляют 8% для выбранного объекта «доходы» и 20% — для объекта «доходы минус расходы». Специальный налоговый режим рассчитан на индивидуальных предпринимателей и организации, где работают не более пяти человек и чей годовой доход не превышает 60 млн руб. Согласно законодательству об АУСН, не вправе применять этот спецрежим: организации, имеющие филиалы и (или) обособленные подразделения;

банки и небанковские кредитные организации;

страховщики;

негосударственные пенсионные фонды;

инвестиционные фонды;

профессиональные участники рынка ценных бумаг;

ломбарды;

организации и индивидуальные предприниматели, производящие подакцизные товары.

В пояснительной записке ТПП указывает, что сейчас, согласно нормам Налогового кодекса, наличие у компании хотя бы одного стационарного рабочего места, организованного не по месту регистрации, будет считаться наличием у нее обособленного подразделения и лишать ее права на применение АУСН. При этом организация может быть зарегистрирована в офисном центре по одному адресу, а иметь склад, цех или торговые точки в разных частях муниципального образования, где также организуются рабочие места, пишут авторы законопроекта. «Нелогичность лишения организаций права на АУСН при наличии у них обособленных подразделений в муниципальном образовании, являющемся местом их регистрации (нахождения), подтверждается тем фактом, что указанное ограничение отсутствует для индивидуальных предпринимателей», — отмечается в пояснительной записке к проекту закона.

Авторы документа приходят к выводу, что с учетом особенностей зачисления налога, уплачиваемого при данном режиме в бюджеты различных уровней, имеет смысл ограничивать организациям возможность применения АУСН только в том случае, если их филиалы созданы в муниципальных образованиях, отличных от места регистрации организации.

«Абсолютно верно, что предлагается попытка снять запрет на применение АУСН для организаций, которые создали рабочие места по адресу, отличному от адреса самой организации», — считает эксперт «Контур.Экстерна» по налоговому учету и отчетности Михаил Пархоменко. «Обособленное подразделение, согласно Налоговому кодексу, — это рабочее место, находящееся отдельно от того, где располагается сама организация. Например, химчистка. Цех находится по месту регистрации организации, а пункт приема — недалеко, но в другом здании. В этом случае у организации образуется обособленное подразделение и она лишается права применять АУСН», — поясняет он. А если бы химчисткой занимался ИП, то он мог бы применять АУСН, так как обособленные подразделения могут быть только у организаций, добавляет Пархоменко.

Востребованность «автоупрощенки» у малого бизнеса

По данным налоговой службы, в 2024 году в пилотных регионах автоУСН использовали 17,2 тыс. компаний, сумма начисленного налога составила 3,2 млрд руб.

По состоянию на 10 марта 2025 года Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства содержит сведения о 6,7 млн субъектов, из которых 2,3 млн — это организации, а 4,4 млн — ИП. «На начало 2025 года более 22,7 тыс. предпринимателей уже применяют АУСН, с начала 2025 года к пользователям этого налогового режима присоединились еще около 5 тыс. предпринимателей», — сообщила налоговый консультант, аккредитованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России Елена Данякина. «Получается, что пока доля субъектов, применяющих АУСН, невелика — 0,4% от общего числа предпринимателей», — указывает эксперт. Возможно, предложение ТПП разрешить применение АУСН поможет субъектам небольшого бизнеса сделать выбор в пользу АУСН, а не отдать предпочтение другим льготным режимам налогообложения, считает Данякина.

«Мы всегда за расширение «автоупрощенки». В прошлом году именно по нашей инициативе АУСН распространяется на все регионы не с 2026 года, как это предполагалось, а с 2025 года», — заявил РБК глава «Опоры России» Александр Калинин.

Ранее РБК писал, что «Опора России» в октябре 2024 года направила письмо в Минфин с предложением распространить АУСН на заинтересованные регионы с 2025 года. Проект основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусматривал расширение географии применения АУСН на все субъекты с 1 января 2026 года, но, по мнению бизнеса, на ряд субъектов этот режим можно было бы распространить и раньше. В результате это предложение было реализовано.

Вместе с тем, по мнению Данякиной, есть один нюанс, который может несколько обесценить пользу применения АУСН организациям с обособленными подразделениями, ведь режим доступен, если средняя численность работников за налоговый период не превышает пять человек. «Сложно представить, что организация с пятью сотрудниками будет эффективно их распределять по обособленным подразделениям. Для более эффективной помощи субъектам МСП следовало бы скорректировать условия применения АУСН и, в частности, увеличить разрешенную численность сотрудников», — считает эксперт.

В целом востребованность такого законодательного изменения не будет очень актуальна, «если только речь не идет о реально разных регионах», считает эксперт образовательного объединения «Точка развития» Алексей Матвиенко. «В пределах, например, Москвы и области, имея несколько разных офисов/складов/точек, мало кто регистрирует их по месту фактического пребывания», — утверждает он. По его мнению, оптимальнее было бы разрешить возможность переходить на АУСН и организациям (соответствующим всем остальным критериям), у которых обособленные подразделения находятся в регионе, отличном от региона регистрации.

По мнению Калинина, в 2025 году стоит ожидать еще ряд присоединившихся к спецрежиму регионов. Но есть и те, кто пока откладывает внедрение автоУСН, отметил он. Среди таких регионов, по словам Калинина, в частности, Приморский край. «АУСН нужно применять во всех регионах страны. Это важный шаг на пути перехода предпринимателя от самозанятого к расширению компании. Постепенно этот режим станет востребован», — уверен Калинин.