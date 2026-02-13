Эксперты оценили влияние снижения ставки на вкладчиков и инвесторов

ЦБ улучшил прогноз по ключевой ставке на 2026 год, что усилит интерес инвесторов к ОФЗ, полагает стратег «Финама». Экономист Егор Сусин ожидает резкого охлаждения кредитования после январского всплеска

Фото: Ivanko80 / Shutterstock

Банк России сузил диапазон среднего значения ключевой ставки до 13,5–14,5%, что открывает возможности для активных покупок ОФЗ многими инвесторами, заявил в эфире Радио РБК директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков. По его словам, инвесторы будут приобретать дальние облигации, чем, вероятно, воспользуется Минфин России, который размещал бумаги перед заседанием совета директоров ЦБ по ключевой ставке.

«И спрос там тоже был достаточно высокий. Поэтому здесь, так скажем, интересная картинка именно с точки зрения дальнейших действий и физлиц, и юрлиц», — отметил Кабаков. Он добавил, что прогноз ЦБ по инфляции на 2026 год (4,5–5,5%) «внушает реализм».

«Будем надеяться, что смещение денежно-кредитной политики будет происходить более быстрыми темпами, и разница, то есть реальная ставка, будет быстрее сокращаться без существенного роста инфляции», — сказал Кабаков.

После объявления решения по ключевой ставке глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заявила, что не видит рисков снижения ставок по депозитам до уровня, когда они перестанут быть привлекательными. Начальник центра рыночных стратегий Газпромбанка Егор Сусин в эфире Радио РБК отметил, что реальная ставка по депозитам останется высокой, и в банке не видят риска сильного оттока средств.

«Мало того, мы видим, что как раз в конце прошлого года, в начале этого года как раз сберегательная активность, наверное, даже была несколько выше ожиданий. Поэтому я здесь скорее согласен», — сказал он. При этом Сусин отметил, что сейчас есть определенный объем избыточных средств, сформировавшихся за последние несколько лет, и они в той или иной мере будут возвращаться в экономику при текущей траектории ставки.

По его словам, в ближайшие месяцы возможно резкое охлаждение кредитования, что связано с сильным всплеском в декабре—январе, особенно по ипотеке. Люди стремились получить кредиты до ужесточения условий по семейной ипотеке, и теперь спрос на ближайшие месяцы оказался исчерпан.

«То есть у нас здесь будет локальный, скорее всего, провал в кредитовании, достаточно сильный, связанный как раз вот с этим моментом, потому что люди уже удовлетворили свой спрос на кредит до 1 февраля. Поэтому здесь я жду такого охлаждения. Это, наверное, один из поводов опять же смотреть на перспективы ставок позитивно, то есть что будет достаточно аргументов для их снижения», — объяснил Сусин.

Он также ожидает «достаточно сильного» охлаждения корпоративного кредитования в начале года из-за сезонности, ужесточения макропруденциального регулирования и ухудшения деловых настроений. «Поэтому здесь я тоже, наверное, ждал бы достаточно осторожных темпов кредитования, по крайней мере в ближайшие месяцы», — добавил Сусин.

Главным заявлением ЦБ, по мнению Сусина, стала возросшая уверенность регулятора в траектории инфляции и возможности снижения ставки на ближайших заседаниях. «Это, наверное, вот тот поинт, или та точка, которая позволяет ожидать продолжения этого движения, которое мы увидели сегодня. И в принципе явно видно и прослеживается то, что Банк России сейчас, наверное, не испытывает опасений относительно вторичных эффектов от повышения налогов», — пояснил Сусин.

Главный экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов в эфире Радио РБК отметил, что сегодняшнее снижение ставки мало значит для реального сектора, но играет важную роль в формировании будущих ожиданий. По его словам, это в первую очередь сигнал банкам, что ЦБ не занимает избыточно осторожную позицию.

Аналогичная ситуация, по его мнению, складывается на рынке ОФЗ. «Мы уже видим очень большой оптимизм. То есть сейчас доход, сейчас индекс RGBI поднялся, то есть индекс облигаций поднялся уже достаточно высоко, обновив уровни начала января. То есть в принципе явный оптимизм. Это означает, что рынок верит, что в дальнейшем будет снижаться ключевая ставка, и банки будут верить более охотно и более охотно будут снижать ставки. То есть сегодняшнее решение в плане формирования ожиданий — это позитивный знак», — пояснил он.

В Райффайзенбанке ожидают, что ЦБ продолжит действовать осторожно, снижая ставку шагами по 50 б.п. на следующих заседаниях. Вслед за этим, по словам Мурашова, участники рынка пересмотрят ожидания в лучшую сторону. Возможно, к концу марта доходности снизятся на более значительные уровни. Та же динамика, вероятно, коснется и кредитования, отмечает Мурашов.

«Мы видели, что, например, доходности облигаций уже все ниже, чем уровень ключевой ставки. То есть в принципе для них это не секрет, что в будущем ставка будет явно меньше, чем сейчас. Вопрос — насколько? Но, например, все начало января рынок был очень сильно озадачен высокой инфляцией, и ему нужны были какие-то ориентиры от Центробанка. И вот сейчас лаги, может быть, и не изменят эффектов денежно-кредитной политики на экономику, но ставки явно пойдут вниз, потому что ожидания сейчас явно пересматриваются участниками рынка в лучшую сторону», — пояснил он.

Сейчас у банков появилось гораздо больше оснований для пересмотра ставок по кредитам в сторону снижения, и они будут это делать, отмечает экономист.

Банк России 13 февраля снизил ключевую ставку на 50 б.п. — до 15,5% годовых. Это шестой подряд пересмотр показателя вниз в текущем цикле смягчения, стартовавшем 6 июня 2025 года. Согласно прогнозу ЦБ, устойчивая инфляция снизится до 4% во втором полугодии 2026 года, но из-за «смещения роста цен» ожидания по инфляции на конец года были пересмотрены вверх на 0,5 п.п., до 4,5–5,5%. При этом регулятор сузил диапазон среднего значения ключевой ставки на этот год с 13–15 до 13,5–14,5%.

В пресс-релизе Банк России повторил, что инфляционные ожидания граждан и предприятий сохраняются на повышенном уровне и это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции. ЦБ также продолжает фиксировать сокращение отклонения российской экономики от траектории сбалансированного роста.