Минпромторг объяснил, кого не коснется изменение расчета утильсбора

Власти объяснили, кого не коснется изменение расчета утильсбора на авто из ЕАЭС

Ведомство предложило изменить расчет утильсбора на автомобили, ввозимые из ЕАЭС, чтобы исключить случаи существенного занижения таможенной стоимости импортных машин при ввозе в Россию

Изменение расчета утилизационного сбора на автомобили, ввозимые в Россию из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), не повлияет на тех импортеров, которые заведомо указывают в документах при ввозе корректную таможенную стоимость автомобиля, пояснили РБК в пресс-службе Минпромторга.

Ведомство предложило изменить расчет утильсбора на автомобили, ввозимые из ЕАЭС. Там пояснили, что изменения направлены на выравнивание условий оплаты сбора на транспортные средства из стран союза, отметив, что это не являются новым подходом и не направлено на повышение коэффициентов и суммы сбора.

«Указанные изменения — элемент последовательной работы по формированию прозрачных условий ввоза, предполагающих корректную уплату всех таможенных и налоговых платежей без использования обходных схем», — заявили там.

Минпромторг упомянул ряд случаев существенного занижения таможенной стоимости импортных автомобилей при ввозе в Россию через страны ЕАЭС, а также использования различных схем снижения размера платежей, в частности, при оформлении таких машин через таможенный приходный ордер, а не через таможенную декларацию.

Министерство предлагает единую формулу расчета утильсбора, чтобы исключить такие случаи. Такой подход уже был применен к автомобилям, ввезенным в ЕАЭС юридическими лицами, теперь его предлагается распространить и на ввоз машин физлицами, отметили там.

В России с 1 декабря вступили в силу новые правила расчета утильсбора: размер ставки привязали не только к объему мотора, но и к его мощности. Одновременно льготный утильсбор, который оплачивают физические лица при ввозе легковых машин из-за границы, теперь действует только на автомобили с двигателями мощностью до 160 л.с. На все остальные тариф начисляют по коммерческим ставкам. Реформа также затронула электромобили и гибриды: теперь при расчете ставок учитывается суммарная мощность всех двигателей. Власти пояснили, что это должно сделать локальное производство выгоднее прямого импорта. Накануне правительство отсрочило срок уплаты утильсбора для крупнейших производителей автомобилей, самоходной техники и прицепов.