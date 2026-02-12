Крупнейшим производителям автомобилей отсрочили уплату утильсбора

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Правительство России отсрочило срок уплаты утильсбора для крупнейших производителей автомобилей, самоходной техники и прицепов, сообщили РБК в пресс-службе Минпромторга.

«Срок уплаты утилизационного сбора за IV квартал 2025 года и за I—III кварталы 2026 года для крупнейших российских производителей автотехники, сельхозтехники, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также прицепов перенесен на декабрь 2026 года», — говорится в сообщении ведомства.

В Минпромторге пояснили, что механизм поддержки поспособствует обеспечению стабильной финансовой деятельности предприятий, а также позволит высвободить оборотные средства для инвестпрограмм, закупок комплектующих и зарплат.

Соответствующий законопроект ведомство подготовило в декабре.

В России с 1 декабря вступили в силу новые правила расчета утильсбора. Так, размер ставки привязали не только к объему мотора, но и к его мощности. Одновременно льготный утильсбор, который оплачивают физические лица при ввозе легковых машин из-за границы, теперь действует только на автомобили с двигателями мощностью до 160 л.с. На все остальные машины тариф начисляют по коммерческим ставкам.

Материал дополняется