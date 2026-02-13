 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Минпромторг предложил изменить расчет утильсбора на машины из ЕАЭС

Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Минпромторг предложил изменить расчет утилизационного сбора на автомобили, ввозимые из ЕАЭС. Для таких машин предлагают применить формулу расчета, которую используют для автомобилей, ввозимых частными лицами.

«Минпромторгом России подготовлен проект изменений в постановление № 1291, регулирующее механику исчисления утильсбора на колесные транспортные средства. Предлагается <…> скорректировать механику расчета утильсбора на автомобили, ввозимые с территории стран — членов ЕАЭС», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Согласно договору ЕАЭС, сумма уплаченных косвенных налогов при расчете размера утильсбора учитываться не будут, уточнило ведомство. Минпромторг также предлагает ввести возможность применять пониженный коэффициент для расчета утильсбора на туристические автобусы российского производства.

«На данный момент российские автопроизводители успешно освоили производство такой техники — соответствующие решения есть у «Соллерса», «Волгабаса», предприятий группы ГАЗ», — уточнил Минпромторг.

Как утверждает министерство, меры позволят обеспечить ритмичный выпуск автобусов на начальных этапах соглашения, расширить объем оборотных средств предприятий для инвестиции в дальнейшее улучшение конструкции.

РБК направил запрос в пресс-службу Минпромторга.

Утилизационный сбор — одноразовый платеж, который взимается с импортеров, производителей или покупателей автотранспортных средств за переработку автомобилей после их эксплуатации. Его ввели в России в 2012 году.

Крупнейшим производителям автомобилей отсрочили уплату утильсбора
Экономика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Накануне в пресс-службе Минпромторга сообщили РБК, что правительство России отсрочило срок уплаты утильсбора для крупнейших производителей автомобилей, самоходной техники и прицепов. Соответствующий законопроект ведомство подготовило в декабре 2025 года.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Минпромторг утильсбор расчеты изменения
Материалы по теме
Крупнейшим производителям автомобилей отсрочили уплату утильсбора
Экономика
Минпромторг предложил отсрочку по утильсбору для производителей из России
Экономика
Путин назвал «благородную цель» утильсбора
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 91,71 (-0,76) Инвестиции, 12 фев, 17:13 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 77,19 (-0,28) Инвестиции, 12 фев, 17:13
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:15
NYT узнала об усилении давления США на Украину ради уступок по Донбассу Политика, 14:10
Верховный суд рассмотрит иск о запрете «Антивоенного комитета России» Общество, 14:06
Суд заочно приговорил журналиста Катаева к году и четырем месяцам колонии Политика, 14:05
Что делать, если онлайн-собеседник выводит из себя: советы психолога Образование, 14:03
Лукашенко оценил стрельбу своих военных словами «так себе» Политика, 14:01
Кремль сообщил, что переговоры по Украине пройдут в Женеве Политика, 14:00
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Калуге назвали ошибкой разные меню платных и бюджетных обедов в школе Общество, 13:59
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
Как решение ЦБ снизить ставку до 15,5% повлияет на финансы россиян Инвестиции, 13:54
Во Франции раскрыли аферу гидов с билетами в Лувр на €10 млн Общество, 13:54
Ключевую ставку понизили до 15,5%. Как это повлияет на авторынок и цены Авто, 13:53
Нидерланды закупят поезда для перевозки раненых на случай конфликта Политика, 13:52
Генсек НАТО заметил «сдвиг в мышлении» Европы Политика, 13:49