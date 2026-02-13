Минпромторг предложил изменить расчет утильсбора на машины из ЕАЭС

Минпромторг предложил изменить расчет утилизационного сбора на автомобили, ввозимые из ЕАЭС. Для таких машин предлагают применить формулу расчета, которую используют для автомобилей, ввозимых частными лицами.

«Минпромторгом России подготовлен проект изменений в постановление № 1291, регулирующее механику исчисления утильсбора на колесные транспортные средства. Предлагается <…> скорректировать механику расчета утильсбора на автомобили, ввозимые с территории стран — членов ЕАЭС», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Согласно договору ЕАЭС, сумма уплаченных косвенных налогов при расчете размера утильсбора учитываться не будут, уточнило ведомство. Минпромторг также предлагает ввести возможность применять пониженный коэффициент для расчета утильсбора на туристические автобусы российского производства.

«На данный момент российские автопроизводители успешно освоили производство такой техники — соответствующие решения есть у «Соллерса», «Волгабаса», предприятий группы ГАЗ», — уточнил Минпромторг.

Как утверждает министерство, меры позволят обеспечить ритмичный выпуск автобусов на начальных этапах соглашения, расширить объем оборотных средств предприятий для инвестиции в дальнейшее улучшение конструкции.

Утилизационный сбор — одноразовый платеж, который взимается с импортеров, производителей или покупателей автотранспортных средств за переработку автомобилей после их эксплуатации. Его ввели в России в 2012 году.

Накануне в пресс-службе Минпромторга сообщили РБК, что правительство России отсрочило срок уплаты утильсбора для крупнейших производителей автомобилей, самоходной техники и прицепов. Соответствующий законопроект ведомство подготовило в декабре 2025 года.

