Набиуллина рассказала, когда Центробанк оценит влияние НДС на инфляцию

Эльвира Набиуллина (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Более точные оценки влияния повышения НДС на инфляцию в России можно будет сделать после подведения итогов I квартала, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

«Надо учитывать отличия этого эпизода повышения НДС от предыдущего. Во-первых, больший круг товаров попал под повышение НДС. Во-вторых, больше круг компаний (попали под повышение налогов. — РБК) в связи с тем, снизили порог по УСН. И по кругу операций — например, НДС на эквайринг, на банковские операции, которые по цепочке тоже распространяется. Но более точные оценки по влиянию НДС — и прямого, и будут ли вторичные эффекты, можно будет оценить, я думаю, что по итогам первого квартала, не раньше», — пояснила она.

Председатель ЦБ добавила, что пока пик роста цен пришелся на первые две недели января, а во второй половине месяца «ценовая динамика затухала».

«Подчеркну, что это неполные недельные данные. Также хочу отметить, что в полных месячных данных за январь мы увидим рост некоторых показателей устойчивой инфляции, например, базовой. Почему? Потому что расчет таких показателей устойчивой инфляции не предполагает исключение эффекта повышения НДС. Поэтому их рост нельзя будет трактовать как разворот устойчивой инфляции вверх. Что касается рисков вторичных эффектов для инфляции от налоговых мер, то пока такие риски не выросли», — сказала она.

В конце ноября 2025 года президент подписал закон о поправках в Налоговый кодекс, которые предусматривают повышение основной ставки НДС с 20 до 22% с 1 января 2026 года. Льготная ставка в размере 10% сохраняется для социально значимых категорий товаров, включая продукты питания, лекарства и детские товары. Законом также устанавливается мораторий на привлечение к ответственности малого и среднего бизнеса, который в грядущем году впервые перейдет на НДС и фактически совершит нарушения при уплате налога. Речь идет, в частности, о поэтапном переходе к сниженному порогу годовой выручки для уплаты НДС. В 2026 году он уменьшен до 20 млн руб.

ЦБ на заседании 13 февраля снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 15,5% годовых. В общей сложности ставка опустилась с июня 2025 года уже на 5,5 процентного пункта — с рекордного 21% до 15,5%.

Президент Владимир Путин объяснял ускорение инфляции в январе с перенастройкой налоговой системы, в частности с повышением НДС. Он ожидает, что влияние увеличения НДС на рост цен будет краткосрочным и к концу года инфляция вновь снизится «примерно до 5%».