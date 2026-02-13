Кремль ответил на сообщения об «ошеломляющей» идее России для США

Bloomberg сообщал о меморандуме Кремля из семи пунктов, одним из которых было возвращение России к долларовым расчетам. Никто не отказывался от долларов, а в сотрудничестве заинтересованы компании из обеих стран, заявил Песков

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия, разумеется, предлагает сотрудничество США, в этом заинтересованы компании из обеих стран, заявил журналистам представитель российского президента Дмитрий Песков.

«Вот вам и совместные предприятия. Разумеется, есть американские компании, которые хотят вернуться на российский рынок. Что касается доллара, то никто же не отказывался от использования долларов. Это страна-эмитент, то есть США, они ограничили целый ряд стран в праве использовать доллар. Эти страны, естественно, используют альтернативные платежи», — продолжил он.

Со слов Пескова, если США перестанут ограничивать использование доллара, то ему «нужно будет выигрывать конкуренцию с другими альтернативными валютами, с нацвалютами, которые все шире используются в мире». «Если доллар будет привлекателен, то, конечно, вернутся к его использованию, в том числе наряду с другими валютами», — полагает представитель президента.

Он назвал информацию, представленную в статье Bloomberg, «довольно очевидной».

Так Песков прокомментировал статью Bloomberg, в которой говорилось о составлении Кремлем меморандума из семи пунктов. Одним из них было возвращение России к долларовым расчетам, в том числе для операций с российскими энергоносителями, утверждает агентство.

Среди других направлений сотрудничества, где экономические интересы России и США, по мнению Кремля, могут совпасть, Bloomberg перечислил долгосрочные авиационные контракты, совместные предприятия по добыче нефти и производству СПГ, предоставление льготных условий для возвращения американских компаний на российский рынок, сотрудничество в области ядерной энергетики, а также сырьевых материалов, таких как литий, медь, никель и платина, продвижение ископаемого топлива как альтернативы идеологии защиты климата и низкоэмиссионным решениям, которые выгодны Китаю и Европе.

Как говорилось в материале, реализация этого и других предложений означало бы «ошеломляющий разворот кремлевской политики и потенциально кардинальные изменения в мировой финансовой системе». Однако, уточняло агентство, неясно, предлагала ли Россия какие-либо пункты США из этого меморандума.

Президент Владимир Путин в конце 2024 года говорил, что предыдущая американская администрация «очень многое сделала для того, чтобы подорвать фундаментальные основы доллара как мировой резервной валюты». По его словам, она использовала доллар «как инструмент политической, а может быть, даже вооруженной борьбы», чтобы нанести ущерб другим странам, которые считают своими противниками, в частности России.

Россия не проводит политику дедолларизации, так как не отказывалась от расчетов в американской валюте, говорил также Путин. «Нам отказали, и мы просто вынуждены искать другие возможности», — заявлял он.