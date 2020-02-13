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ЦБ предложил устроить ипотечные каникулы для солдат-срочников

Глава ведомства Эльвира Набиуллина также считает правильным в этом случае распространить каникулы и на потребительское кредитование
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с банкирами заявила о том, что инструмент ипотечных каникул может быть расширен и распространен, например на призывников, сообщает корреспондент РБК.

«Это немассовый сегмент, но мы понимаем, что, если молодой человек после университета успел взять ипотеку и призван в армию, для него и для молодой семьи это может стать очень серьезной проблемой», — заявила Набиуллина.

При этом глава ЦБ посчитала правильным распространить каникулы для призывников на все потребительские кредиты свыше одного года.

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«Срок таких каникул — на весь срок срочной службы. Я надеюсь, что Госдума поддержит эту инициативу, и это будет способствовать устойчивому развитию ипотечного кредитования», — сказала Набиуллина.

Глава Банка России напомнила, что механизм ипотечных каникул был введен в прошлом году и пока воспользоваться им захотели около 15 тыс. человек. 8 тыс. из них уже получили это право, 4 тыс. получили отказ из-за несоответствия их заявок условиям каникул. Заявки других заемщиков пока еще рассматриваются банками.

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Ипотечные каникулы действуют с 1 августа и позволяют заемщикам банков, попавшим в трудную жизненную ситуацию (безработица, инвалидность, болезнь, снижение семейного дохода), приостановить или снизить выплаты по ипотеке на срок до шести месяцев. При этом ипотечные каникулы не предусматривают сокращения общих выплат по кредиту.

Авторы: Юлия Кошкина, Артем Филипенок
Теги: Эльвира Набиуллина, ЦБ
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