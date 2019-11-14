Сбербанк разрешит подавать заявку на ипотечные каникулы онлайн

Подать заявку на ипотечные каникулы с 2020 года можно будет через онлайн-сервис Сбербанка, рассказал на пресс-конференции зампред правления банка Олег Ганеев, передает корреспондент РБК.

«В следующем году — точно будет [такая возможность]. Здесь важно понимать, что есть вопросы финансовой грамотности. Из того количества заявок, которые к нам поступили, там две временные рамки: мы обязаны за два дня среагировать по качеству документов и за пять дней принять решение. Решение мы принимаем гораздо быстрее, но в половине случаев приходится дополнять либо запрашивать, доуточнять документы, которые клиенты сдают», — рассказал он. Сейчас, по его словам, важно «настроить онлайн-взаимодействие, чтобы документы, которые пришли в онлайне, в физическом мире все равно уложились в те два дня».

Всего с 1 августа Сбербанк получил 4,7 тыс. заявок на ипотечные каникулы. «Более 90% просят отсрочку на шесть месяцев», — сказал Ганеев. Это максимальный срок каникул.

Он отметил, что 4,7 тыс. заявок — это в 10–20 раз меньше (в зависимости от региона), чем количество клиентов, пользующихся стандартными инструментами реструктуризации, которые предлагает Сбербанк.

Ипотечные каникулы действуют с 1 августа и позволяют заемщикам банков, попавшим в трудную жизненную ситуацию, приостановить или снизить выплаты по ипотеке на срок до шести месяцев. За первые два месяца, по данным ЦБ, в банки обратились 10 тыс. заемщиков с просьбой о выходе на ипотечные каникулы, писали «Ведомости».