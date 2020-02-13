Борис Ротенберг обжаловал проигрыш в финском суде по делу о санкциях

Миллиардер Борис Ротенберг подал апелляцию на январское решение суда Хельсинки по его иску об отказе североевропейских банков обслуживать его платежи из-за санкций. Его адвокат считает, что финский суд допустил ошибки в деле

Борис Ротенберг (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Борис Ротенберг подал апелляцию на решение Окружного суда Хельсинки, признавшего правомерность действий нескольких североевропейских банков по отказу в обслуживании платежей Ротенберга. «Ротенберг подал апелляцию на решение суда», — сообщил РБК представитель суда Хельсинки.

11 февраля Ротенберг сообщил ТАСС, что апелляция готовится. Его адвокат в Финляндии Микаэль Саарикоски не ответил на запрос РБК.

В январе 2020 года Окружной суд Хельсинки вынес вердикт по иску Ротенберга к четырем европейским банкам, которые в 2017 году перестали обслуживать связанные с ним счета. Эти платежи включали финский сбор за использование автодорог, оплату услуг ЖКХ за недвижимость Ротенберга в Финляндии, кредитные платежи и т.д.

Банки отказались предоставлять Ротенбергу (у которого также есть гражданство Финляндии) услуги после вступления в силу в США закона CAATSA — он угрожает вторичными санкциями любому банку в мире за «существенные финансовые транзакции» в интересах российских лиц, внесенных в американский санкционный список SDN в связи с конфликтом на Украине. Борис Ротенберг был внесен в список SDN вместе со своим братом Аркадием в апреле 2014 года. Банки-ответчики аргументировали отказ от предоставления услуг тем, что сделки с лицом из списка SDN подвергают их значительному финансовому риску, если их доступ к финансовой системе США будет ограничен в наказание.