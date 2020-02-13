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Борис Ротенберг обжаловал проигрыш в финском суде по делу о санкциях

Миллиардер Борис Ротенберг подал апелляцию на январское решение суда Хельсинки по его иску об отказе североевропейских банков обслуживать его платежи из-за санкций. Его адвокат считает, что финский суд допустил ошибки в деле
Борис Ротенберг (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Борис Ротенберг подал апелляцию на решение Окружного суда Хельсинки, признавшего правомерность действий нескольких североевропейских банков по отказу в обслуживании платежей Ротенберга. «Ротенберг подал апелляцию на решение суда», — сообщил РБК представитель суда Хельсинки.

11 февраля Ротенберг сообщил ТАСС, что апелляция готовится. Его адвокат в Финляндии Микаэль Саарикоски не ответил на запрос РБК.

В январе 2020 года Окружной суд Хельсинки вынес вердикт по иску Ротенберга к четырем европейским банкам, которые в 2017 году перестали обслуживать связанные с ним счета. Эти платежи включали финский сбор за использование автодорог, оплату услуг ЖКХ за недвижимость Ротенберга в Финляндии, кредитные платежи и т.д.

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Банки отказались предоставлять Ротенбергу (у которого также есть гражданство Финляндии) услуги после вступления в силу в США закона CAATSA — он угрожает вторичными санкциями любому банку в мире за «существенные финансовые транзакции» в интересах российских лиц, внесенных в американский санкционный список SDN в связи с конфликтом на Украине. Борис Ротенберг был внесен в список SDN вместе со своим братом Аркадием в апреле 2014 года. Банки-ответчики аргументировали отказ от предоставления услуг тем, что сделки с лицом из списка SDN подвергают их значительному финансовому риску, если их доступ к финансовой системе США будет ограничен в наказание.

Защита Ротенберга на суде указывала, что он является гражданином страны Евросоюза и как гражданин ЕС он был специально выведен из-под возможных европейских санкций. Под санкции ЕС в 2014 году попал Аркадий Ротенберг, но не Борис.

Тем не менее, суд Хельсинки постановил, что Борис Ротенберг не доказал, что является резидентом Европейской экономической зоны, а значит не может претендовать на базовые банковские услуги в соответствии с финским законом о кредитных институтах. Кроме того, суд согласился с доводами банков о том, что они не имели права по финскому законодательству принимать на себя риск блокировки доступа к американской финансовой системе (в том случае, если бы Минфин США наказал их за «существенные транзакции» в интересах Ротенберга).

Суд постановил, что Ротенберг обязан возместить банкам-ответчикам судебные издержки на сумму €530 тыс.

Адвокат Бориса Ротенберга заявлял агентству Bloomberg 17 января, что финский суд допустил фундаментальную ошибку, не разобрав вопрос о том, являются ли санкции США юридически обязывающими на территории Финляндии. Общеевропейские официальные органы, такие как Еврокомиссия, не признают экстерриториальное действие вторичных санкций США.

Автор: Иван Ткачёв
При участии: Светлана Бурмистрова
Теги: Борис Ротенберг, Финляндия, санкции, судебный процесс
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