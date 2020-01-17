Адвокат Ротенберга сообщил о планах подать апелляцию по иску к банкам ЕС

Как указал юрист, суд не прояснил, являются ли наложенные США санкции юридически обязательными к исполнению в Финляндии. Он уточнил, что неясно, попадают ли под санкции платежи на проживание, из-за которых судится Ротенберг

Борис Ротенберг (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Михаэль Саарикоски, адвокат бизнесмена Бориса Ротенберга, прокомментировал Bloomberg проигрыш по иску к европейским банкам, которые отказались обслуживать предпринимателя из-за санкций США.

По его словам, суд в Хельсинки не прояснил, являются ли наложенные США санкции юридически обязательными к исполнению в Финляндии и на каких правовых основаниях. Также неясно, были ли они нарушены. Саарикоски заметил также, что Ротенберг серьезно рассматривает возможность подать апелляцию на, как пишет Bloomberg, историческое решение суда.

Юрист указал, что закон, на который ссылается суд в своем решении, был разработан, чтобы сдерживать банковские ставки на финансовом рынке и противостоять системным рискам. Не предполагалось, что закон будет использоваться как инструмент для блокировки платежей частного лица, отметил Саарикоски.

Как сообщил адвокат, в OFAC (ответственное за санкции подразделение Минфина США) сообщили, что платежи, покрывающие базовые расходы на проживание, из-за которых судится Ротенберг, вероятно, перестанут считаться нарушением санкций.