Адвокат Ротенберга сообщил о планах подать апелляцию по иску к банкам ЕС

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 61,53 (-0,04) Quote, 13:29
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 68,54 (-0,12) Quote, 13:29
Зеленский не принял отставку премьера Гончарука Политика, 20:29 Пентагон опроверг попытки скрыть данные о раненых при обстреле в Ираке Политика, 20:25 В ЕС предложили запретить систему распознавания лиц в публичных местах Политика, 20:09 Монету с портретом отрекшегося ради любви короля продали за £1 млн Общество, 20:05 Суд арестовал по делу о хищениях секты «бога Кузи» заслуженную артистку Общество, 20:05 МОК присоединился к судебному процессу между WADA и РУСАДА Спорт, 19:49 Посол России ответил Польше на слова о документах про восстание в Варшаве Политика, 19:41 Три вопроса о правительственном кризисе на Украине Политика, 19:36 Депутаты предложат лишать свободы за финансирование партий из-за рубежа Политика, 19:27 Суд арестовал заммэра Ярославля по подозрению в получении взятки Общество, 19:14 Адвокат Ротенберга сообщил о планах подать апелляцию по иску к банкам ЕС Бизнес, 19:08 Путин и Меркель по телефону обсудили предстоящую конференцию по Ливии Политика, 19:00 Российские биатлонистки показали худший в сезоне результат в эстафете Спорт, 18:59 Эминем без анонса выпустил новый альбом Общество, 18:55
Бизнес ,  
0 

Адвокат Ротенберга сообщил о планах подать апелляцию по иску к банкам ЕС

Как указал юрист, суд не прояснил, являются ли наложенные США санкции юридически обязательными к исполнению в Финляндии. Он уточнил, что неясно, попадают ли под санкции платежи на проживание, из-за которых судится Ротенберг
Борис Ротенберг (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Михаэль Саарикоски, адвокат бизнесмена Бориса Ротенберга, прокомментировал Bloomberg проигрыш по иску к европейским банкам, которые отказались обслуживать предпринимателя из-за санкций США.

По его словам, суд в Хельсинки не прояснил, являются ли наложенные США санкции юридически обязательными к исполнению в Финляндии и на каких правовых основаниях. Также неясно, были ли они нарушены. Саарикоски заметил также, что Ротенберг серьезно рассматривает возможность подать апелляцию на, как пишет Bloomberg, историческое решение суда.

Борис Ротенберг проиграл иск к европейским банкам
Бизнес

Юрист указал, что закон, на который ссылается суд в своем решении, был разработан, чтобы сдерживать банковские ставки на финансовом рынке и противостоять системным рискам. Не предполагалось, что закон будет использоваться как инструмент для блокировки платежей частного лица, отметил Саарикоски.

Как сообщил адвокат, в OFAC (ответственное за санкции подразделение Минфина США) сообщили, что платежи, покрывающие базовые расходы на проживание, из-за которых судится Ротенберг, вероятно, перестанут считаться нарушением санкций.

В 2017 году четыре банка — датский Danske Bank, шведские Svenska Handelsbanken и Nordea Bank и финский OP Corporate Bank — перестали обслуживать счета, связанные с семьей Бориса Ротенберга, который помимо российского имеет гражданство Финляндии. Платежи, которые хотел провести Ротенберг, включали финский сбор за использование автодорог, оплату услуг ЖКХ и кредитов. Банки пояснили, что, согласно американскому закону CAATSA, из-за обслуживания Ротенберга им грозят вторичные санкции США.

Суд Хельсинки отклонил иск Бориса Ротенберга к скандинавским банкам
Бизнес

В октябре 2018 года Ротенберг подал в суд на банки, однако его иск был отклонен. Тем не менее бизнесмен продолжил судиться. 13 января окружной суд Хельсинки постановил, что Ротенберг не является резидентом Европейской экономической зоны, а значит, не может претендовать на базовые банковские услуги в финских банках. По версии суда, кредитные организации действительно подвергли бы себя существенному риску, что противоречит законодательству Финляндии, определяющему допустимые банковские риски.

Автор: Артём Губенко
Теги: Борис Ротенберг, иск, Санкции
Материалы по теме
Путин наградил Игоря Крутого и Бориса Ротенберга
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter