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Глава МВФ заявила о шансе избежать глобальной рецессии

Глава МВФ Георгиева: миру, вероятно, удастся избежать глобальной рецессии в 2023 году
Ранее Георгиева неоднократно говорила о риске глобальной рецессии в 2023 году. Теперь, по ее словам, если Китай продолжит ослаблять антиковидные ограничения, а конфликт на Украине «не усугубится», рецессии можно будет избежать
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Глобальный экономический рост начнет восстанавливаться в конце 2023 года, а миру, вероятно, удастся избежать глобальной рецессии. Об этом заявила директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

По ее словам, положительными факторами для мировой экономики в 2023 году могут стать продолжение ослаблений ограничений по COVID-19 в Китае, а также «не усугубление» конфликта на Украине.

Несмотря на оптимистичный прогноз, Георгиева предупредила, что это будет «тяжелый год» и что мировая экономика по-прежнему «остается хрупкой». Что касается экономики США, то, по мнению главы МВФ, в этом году ее ожидает незначительное снижение или мягкая рецессия.

Ранее Георгиева неоднократно предупреждала о том, что в 2023 году многие страны, в том числе ЕС и США, могут столкнуться с рецессией. Об этом же заявляли эксперты Центра экономических и бизнес-исследований (CEBR). «Вполне вероятно, что мировая экономика столкнется с рецессией в следующем году в результате повышения процентных ставок в ответ на более высокую инфляцию», — сказал Bloomberg Кей Дэниел Нойфельд, директор и руководитель отдела прогнозирования CEBR.

В 2022 году мировая экономика пережила инфляционный шок такого масштаба, какого не было с начала 1970-х, утверждают авторы прогноза CEBR. Сбои в цепочках поставок, вызванные эпидемией COVID-19, и изменение структуры потребительского спроса в 2021 году привели к проблемам, к которым 2022-й добавил рост цен на энергоносители из-за санкций против России. Последствия этого шока ощущаются во всем мире, но особенно рост цен на энергоносители коснулся европейских экономик.

10 января Всемирный банк спрогнозировал, что глобальный рост в 2023 году замедлится до 1,7% по сравнению с его предыдущим прогнозом в 3%, и предупредил о «кризисе», с которым столкнутся развивающиеся экономики.

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рецессия МВФ Инфляция Кристалина Георгиева
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