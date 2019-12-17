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Бизнес попросил проверить тарифы банков на обслуживание касс
Банки повышают тарифы на расчетно-кассовое обслуживание, что бьет по малому бизнесу, утверждают в «Опоре России». Организация просит ФАС проверить кредитные организации на предмет согласованных действий
Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Московское отделение «Опоры России» обратилось в столичное управление ФАС в связи с жалобами малого бизнеса на повышение банковских тарифов на расчетно-кассовое обслуживание. В письме, с копией которого ознакомился РБК, высказывается предположение о возможном сговоре банков и других кредитных организаций. «Опора России» просит антимонопольную службу провести проверку.

В пресс-службе УФАС по Москве РБК подтвердили получение обращения, оно находится на рассмотрении. «Ранее в московское УФАС России жалобы на повышение тарифов на расчетно-кассовое обслуживание не поступали, в связи с чем проверки не проводились», — уточнили в пресс-службе.

«Признаки согласованности»

В обращении московской «Опоры» отмечается, что, учитывая «активное участие кредитных учреждений в продвижении дистанционных способов обслуживания», а также замедление инфляции, повышение тарифов не имеет экономического обоснования и является дополнительной финансовой нагрузкой бизнеса. В организации предполагают, что в действиях банков есть признаки согласованности.

В обращении, впрочем, не указаны конкретные кредитные организации и то, когда и на сколько повышались тарифы.

Расчетно-кассовое обслуживание — предоставление банковских услуг юридическому лицу, с помощью которых он может проводить операции со счетами физлиц и юрлиц: выплачивать зарплаты, принимать платежи, проводить переводы, пользоваться услугами инкассации и т.д.

Что говорят аналитики и банки

По данным агентства Markswebb, стоимость обслуживания стала дороже в таких популярных среди малого и среднего бизнеса банках, как Сбербанк, «Открытие», Модульбанк и Тинькофф Банк.

  • Сбербанк трижды в течение года поднимал стоимость пакетов услуг. Как отмечает Markswebb, в январе стоимость пакета «Большие возможности» выросла с 8600 руб. до 9600 руб., в июле — до 10 990 руб., в сентябре — до 12 990 руб. Также подорожали переводы со счета юрлица на счет физлица. Комиссия за перевод от 300 тыс. до 1,5 млн руб. выросла с 1,5 до 1,7%, от 1,5 млн до 5 млн руб. — с 3 до 3,5%, более 5 млн руб. — с 6 до 8%.
  • Как заявили РБК в пресс-службе Сбербанка, тарифы за минувший год повышались незначительно. Изменения тарифных условий были продиктованы в том числе ситуацией на рынке, уточнили в пресс-службе.
  • Банк «Открытие» в мае на большинстве пакетов сократил лимит бесплатных переводов со 150 тыс. до 100 тыс. руб. Также выросли комиссии за переводы физлицам: за сумму до 500 тыс. руб. — с 1 до 1,2%, до 2 млн руб. — с 1,5 до 2%, до 5 млн руб. — с 2 до 3%. Комиссия за перевод более 7 млн руб. поднялась с 10 до 12%.
  • Тинькофф Банк в июле отменил десять бесплатных платежек для пакета «Продвинутый». За каждый платеж юрлиц организациям теперь сразу взимается по 29 руб., сообщили РБК в Markswebb. В пресс-службе банка заявили, что с момента запуска в 2015 году проекта для обслуживания малого и среднего бизнеса «Тинькофф Бизнес» тариф на расчетно-кассовое обслуживание повышался один раз — во второй половине 2018 года. Тогда изменился один из трех тарифов — «Продвинутый», стоимость обслуживания выросла с 990 руб. до 1 990 руб.

В 2018 году банки активно запускали пакеты, рассчитанные на начинающих предпринимателей. Их тарифы предполагают бесплатное обслуживание счета, несколько бесплатных платежек в месяц и до 100 тыс. руб. переводов физлицу без комиссии, говорит руководитель отдела Business Intelligence агентства Markswebb Сергей Гребенев. Это снизило стоимость обслуживания для начинающих предпринимателей в два раза за последние три года.

Однако в середине 2019 года ряд банков стал повышать тарифы на базовые услуги: в «бесплатных» пакетах стала расти стоимость платежного поручения, повышалась стоимость обслуживания пакетов, увеличивались комиссии за переводы физлицам и снятие наличных. «За последние полгода повышений стало больше, чем снижений. Таким образом, общая стоимость обслуживания по базовым услугам стала расти», — отмечает Гребенев.

В частности, по его словам, существенное влияние на рынок оказывает Сбербанк — на него ориентируется большинство банков. «Повышение Сбербанком тарифов может привести к повышению и в других банках», — подчеркнул Гребенев.

Не сговор, а рынок

Если ФАС выявит неконкурентное соглашение, кредитным организациям грозят штрафы в размере до 15% выручки, полученной от расчетно-кассового обслуживания, говорит партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт. Однако в письме «Опоры России» не указаны конкретные банки, отсутствуют также указания на сроки, в которые нарушения могли иметь место, отмечает он. Из-за отсутствия конкретики установить согласованность в действиях банков будет крайне сложно, также это снижает вероятность того, что антимонопольная служба вообще инициирует проверку, полагает юрист.

Иккерт напоминает, что согласованные действия законом не запрещены при условии, что они не являются результатом заключения неконкурентного соглашения, а вытекают из интересов каждого из хозяйствующих субъектов при воздействии на них неких общих факторов (изменения законодательства или конъюнктуры рынка, технологических и технических новаций).

По мнению доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрия Твердохлеба, сговора между банками нет. Повышение тарифов он связывает со снижением доходности банков из-за того, что снижаются ставки по кредитам и депозитам, а также увеличиваются издержки на операционно-кассовое обслуживание.

«Синхронное однообразное повышение цен по сути является признаком рынка. На любом рынке есть тенденция к тому, чтобы цены были близки», — отмечает старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Вадим Новиков.

Более подробно о претензиях бизнеса в связи с повышением цен на расчетно-кассовое обслуживание читайте в материале «РБК PRO».

Авторы: Анна Гальчева, Евгения Чернышова
Теги: «Опора России», малый и средний бизнес, банки, ФАС
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