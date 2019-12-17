Бизнес попросил проверить тарифы банков на обслуживание касс

Банки повышают тарифы на расчетно-кассовое обслуживание, что бьет по малому бизнесу, утверждают в «Опоре России». Организация просит ФАС проверить кредитные организации на предмет согласованных действий

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Московское отделение «Опоры России» обратилось в столичное управление ФАС в связи с жалобами малого бизнеса на повышение банковских тарифов на расчетно-кассовое обслуживание. В письме, с копией которого ознакомился РБК, высказывается предположение о возможном сговоре банков и других кредитных организаций. «Опора России» просит антимонопольную службу провести проверку.

В пресс-службе УФАС по Москве РБК подтвердили получение обращения, оно находится на рассмотрении. «Ранее в московское УФАС России жалобы на повышение тарифов на расчетно-кассовое обслуживание не поступали, в связи с чем проверки не проводились», — уточнили в пресс-службе.

«Признаки согласованности»

В обращении московской «Опоры» отмечается, что, учитывая «активное участие кредитных учреждений в продвижении дистанционных способов обслуживания», а также замедление инфляции, повышение тарифов не имеет экономического обоснования и является дополнительной финансовой нагрузкой бизнеса. В организации предполагают, что в действиях банков есть признаки согласованности.

В обращении, впрочем, не указаны конкретные кредитные организации и то, когда и на сколько повышались тарифы.