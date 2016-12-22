Сбербанк второй раз за полгода изменил прогноз по курсу рубля

Исходя из презентации вице-президента Сбербанка Екатерины Латыповой, которая была представлена на «Дне аналитика–2018», средний курс доллара в 2019–2020 годах составит 65–70 руб., сообщает ТАСС. Это выше предыдущего прогноза банка, который был опубликован в августе.
Тогда Сбербанк также изменил свою позицию по среднему курсу доллара в сторону повышения. Аналитики финансовой организации предполагали, что в следующем году средний курс американской валюты составит 66,5 руб., а в 2020 году — 67 руб.
Поменял Сбербанк и прогноз по инфляции. Если в августе говорилось об уровне 4–4,4% в ближайшие два года, то теперь речь идет о показателях 4–5%. Это выше прогнозов Минэкономразвития.
Что касается нефти, что Сбербанк изменил также свой прогноз. Аналитики банка ранее предполагали, что баррель Urals в 2019–2020 годах будет стоить $62. Теперь речь идет о ценовом диапазоне $60–65.
В конце ноября глава Минэкономразвития Максим Орешкин предсказал, что рубль будет плавно укрепляться до 2036 года. Объяснил он это грядущим ростом производительности труда и численности экономически активного населения.