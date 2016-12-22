Орешкин предсказал плавное укрепление рубля до 2036 года

По словам главы МЭР, реальный курс рубля в ближайшие два десятка лет будет плавно укрепляться в связи с ростом производительности труда. Мировые же цены на нефть, по прогнозу ведомства, снизятся до $50 за барр.

Максим Орешкин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Реальный эффективный курс российского рубля вплоть до 2036 года будет укрепляться, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин по итогам заседания правительства, на котором обсуждался долгосрочный макропрогноз, передает корреспондент РБК.

​«Ожидаем определенного небольшого плавного укрепления реального эффективного курса рубля на всем рассматриваемом горизонте, что связано с опережающим ростом производительности в российской экономике относительно других стран», — сказал Орешкин.

По словам министра, рост производительности труда и численности экономически активного населения (за счет роста рождаемости после 2000 года и продолжительности активной жизни) обеспечат долгосрочно стабильную динамику экономики России чуть выше 3% ВВП после 2024 года. При этом в Минэкономразвития ожидают значительного изменения структуры экономики, в том числе двукратного снижения доли сырьевых товаров в экспорте России.

Орешкин особо отметил, что по прогнозу его ведомства цены на основные сырьевые товары в долгосрочной перспективе будут находиться на «довольно низком уровне».

​«По нашим оценкам, к 2025–2030 годам цены [на нефть] будут находиться примерно на уровне $50 за барр. и дальше сохранятся на этом уровне в реальном выражении. Этот уровень соответствует долгосрочным многолетним, за несколько десятилетий, я бы сказал, за сто лет, ценам, которые складывались на нефтяном рынке», — сказал министр.