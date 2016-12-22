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Орешкин назвал маловероятными крупные сделки по приватизации в 2018 году
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Орешкин назвал маловероятными крупные сделки по приватизации в 2018 году
ВЭФ-2018, 15:35
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Орешкин назвал маловероятными крупные сделки по приватизации в 2018 году

Министр экономического развития Максим Орешкин полагает, что в 2018 году может не быть крупных сделок по приватизации из-за волатильности рынка. Об этом он рассказал на Восточном экономическом форуме, передает «РИА Новости».

«Скорее обойдемся [без крупных сделок], рынки волатильны», — сказал он.

Как отмечает агентство, на прошлой неделе Орешкин говорил, что до конца 2018 года может пройти приватизация «Совкомфлота».

В конце 2016 года правительство согласовало приватизацию пакетов акций «Совкомфлота», Новороссийского морского торгового порта (НМТП) и ВТБ. В конце июня 2017 года замминистра транспорта Виктор Олерский заявил, что приватизация запланирована на начало июля, однако она так и не была проведена. В октябре 2017 года приватизацию «Совкомфлота» исключили из проекта бюджета на год.

Теги: Приватизация , Максим Орешкин , волатильность
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