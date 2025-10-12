 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

Bild рассказал о немецких компаниях, продолжающих зарабатывать в России

Bild: в России продолжают работать 1,4 тыс. немецких компаний
Немецкие компании, в частности, объясняют это ответственностью перед своими сотрудниками в России
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Около 1,4 тыс. немецких компаний продолжают зарабатывает в России, речь идет о дочерних компаниях и владении контрольными пакетами акций, сообщает Bild со ссылкой на данные Делегации немецкой экономики в России.

Агентство обратилось с запросами к более чем дюжине крупных компаний с вопросом, почему они продолжают работать в России.

Производитель сыра Hochland объяснил свою позицию «социальной ответственностью» перед 1800 сотрудниками, из семьями и партнерами, которые работают в России на протяжении десятилетий.

Бренды компании Beiersdorf — Nivea и Eucerin, которые производят средства для ухода за кожей, также остаются в России, хотя их ассортимент и был существенно сокращен. По словам компании, они продолжают сотрудничество с Россией для обеспечения поставок «и из-за ответственности перед нашими сотрудниками на местах». В 2024 году на Россию пришлось 1,5% мирового оборота концерна. 

Оптовая группа Metro управляет 91 магазином в России. В интервью BILD представитель компании также указал на ответственность за «около 8000» сотрудников. По его словам, российский бизнес, сохранивший «значимость для общего портфеля концерна», принес в 2023-2024 финансовом году выручку в €2,4 млрд.

Производитель медицинского оборудования B. Braun ответил, что бизнес в России ограничивается «первичной медико-санитарной помощью гражданскому населению». Речь идет о жизненно необходимом лечении хронически больных людей.

Аналогичный ответ прозвучал от Merck & Co, транснациональной научно-технической компании: «Мы ограничили наш бизнес в России необходимыми услугами здравоохранения в интересах пациентов».

Глава НСПК рассказал о бизнес-модели в случае приватизации компании
Финансы
Дмитрий Дубынин

Ряд зарубежных компаний ушли с российского рынка после начала военной операции на Украине. По состоянию на конец 2024 года российский рынок покинули 62% западных компаний, подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой компании Kept. Наиболее часто решения об уходе из России принимали компании из стран Северной Европы, реже всех уходили итальянцы.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не против их возвращения на российский рынок, однако привилегий для них не будет. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, нишами ушедших западных компаний уже заинтересовался бизнес из других государств. При этом он отметил, что Москва заинтересована в возвращении ушедших компаний.

