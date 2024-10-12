Экономия бюджета во Франции привела к снижению прогноза рейтинга страны
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Франции на уровне AA-, но пересмотрело прогноз на «негативный». Это произошло после того, как правительство Мишеля Барнье представило план бюджета на 2025 год, который предполагает жесткие меры экономии, сообщает Bloomberg. В апреле прошлого года Fitch понизило рейтинг страны с АА до АА- со стабильным прогнозом на фоне протестов из-за пенсионной реформы.
«Риски налогово-бюджетной политики возросли со времени нашего последнего обзора. Прогнозируемое в этом году бюджетное проскальзывание ставит Францию в худшую стартовую позицию, и теперь мы ожидаем увеличения бюджетного дефицита, что приведет к резкому росту государственного долга до 118,5% ВВП к 2028 году», — пояснило агентство.
Ситуация в стране резко ухудшилась в 2024 году, после того как слабые налоговые поступления оставили дыру в бюджете, а президент Эмманюэль Макрон спровоцировал месяцы политической неопределенности из-за своего решения распустить парламент, отмечает Bloomberg. После роспуска Нацсобрания летом прошли выборы, которые закончились неудачей для союзников Макрона (на них победу одержал левый «Новый народный фронт»). Франция смогла сформировать новое правительство только к 22 сентября.
В свою очередь, агентство Moody's подтвердило кредитный рейтинг Бельгии на уровне Aa3, но также пересмотрело прогноз по нему на «негативный».
«Решение изменить прогноз со «стабильного» на «негативный» отражает риск того, что следующее правительство не сможет реализовать меры, которые позволят стабилизировать долговое бремя государства», — заявили в Moody's.
В июне премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо после поражения на парламентских выборах и выборах в Европарламент его партии «Открытые фламандские либералы и демократы» (Open VLD) объявил об уходе в отставку. Переговоры о формировании новой правящей коалиции, продолжавшиеся после выборов все лето, провалились. В августе король Бельгии Филипп объявил о начале новых консультаций.
На этой неделе премьер Франции Барнье представил бюджетный план, который предполагает сокращение расходов на €60,6 млрд в 2025 году, что эквивалентно 2% от ВВП республики. Правительство, в частности, предложило ввести налог для богатых и сократить государственные расходы, чтобы залатать дыры в бюджете.
В июне Еврокомиссия запустила процедуру инициации штрафных мер в отношении Франции и еще шести стран союза, включая Италию и Бельгию, из-за чрезмерного дефицита их бюджетов. Согласно фискальным правилам ЕС, дисбаланс в национальном бюджете не должен превышать 3% ВВП, а госдолг не должен быть выше 60%. Во Франции уровень бюджетного дефицита, по оценкам Министерства внутренних дел страны, приближался к 6,1% ВВП, а госдолг вырос до 110% (около €3,1 трлн).
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