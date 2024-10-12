Лицензии США на завершение операций с Мосбиржей истекли

Две лицензии Минфина США, временно разрешавшие некоторые операции с Мосбиржей и ее «дочками» НРД и НКЦ, истекли. С сегодняшнего дня американским лицам запрещены сделки с акциями и конвертация валют с участием этих структур

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

США дали истечь двум генеральным лицензиям, которые разрешали определенные операции с участием Мосбиржи и ее дочерних организаций — Национального расчетного депозитария (НРД) и Национального клирингового центра (НКЦ), признанных Банком России системно значимыми инфраструктурными организациями финансового рынка. К настоящему моменту информации об их продлении не появилось.

Лицензии 99A и 100A истекли сразу после полуночи по времени США (7:01 Мск). Первоначально они были выданы 12 июня одновременно с введением блокирующих санкций против Мосбиржи, НРД и НКЦ, из-за которых биржа прекратила торговлю долларом и евро. В начале августа эти лицензии были продлены до 12 октября.

РБК направил запрос Мосбирже.

Что разрешали лицензии

Первая лицензия разрешала гражданам и компаниям США транзакции, связанные с Мосбиржей, НРД, НКЦ, в рамках сворачивания взаимодействия с ними, в том числе сделки по передаче или продаже акций или долговых обязательств этих организаций неамериканским лицам и сделки, закрывающие позиции по производным инструментам, если контрагентом является Мосбиржа, НРД или НКЦ, а позиция была открыта до 12 июня. В августе американская The Capital Group сократила долю в капитале Мосбиржи с 5,01% до 0,064%, раскрывала биржа.

Вторая лицензия позволяла продать акции или облигации неподсанкционным неамериканским лицам или конвертировать валюты в тех случаях, если в этих транзакциях Мосбиржа, НРД или НКЦ выступает исключительно в роли депозитария, центрального контрагента, клиринговой палаты или публичной торговой площадки. Санкционное управление Минфина США OFAC разъясняло, что, например, эта лицензия дает право американскому инвестору выйти из акций неподсанкционной российской компании, торгуемой на Мосбирже, продав их неподсанкционному неамериканскому лицу. Или же провести транзакцию с Мосбиржей, НРД или НКЦ, необходимую для обмена долларов на другую валюту или наоборот.

Какие могут быть последствия

С полноценным вступлением американских санкций против Мосбиржи и ее системных «дочек» возрастает риск вторичных санкций против иностранных финансовых институтов за проведение «существенных транзакций» с этими российскими организациями. 12 июня Минфин США расширил круг российских компаний, за сотрудничество с которыми грозят вторичные санкции, до всех лиц, которые внесены в санкционный список по президентскому указу США № 14024. С февраля 2022 года почти все американские санкции против российских организаций вводились именно на основании этого указа.

После введения санкций против Мосбиржи почти 100% биржевых валютных торгов стало приходиться на юани, сообщал летом Банк России. Оставшиеся торги долларом и евро перешли исключительно на внебиржевой межбанковский рынок.

Юристы, опрошенные РБК, ранее также отмечали, что лицензия 100A была важна для многочисленных российских инвесторов, которые подали заявления бельгийским регуляторам с просьбой разблокировать иностранные ценные бумаги, замороженные в расчетно-клиринговой системе Euroclear из-за санкций ЕС против НРД. По словам юристов, Euroclear доводила до сведения заявителей, что для разблокировки замороженных американских бумаг нужно также получать разрешение от OFAC. Продление единой генеральной лицензии освобождало OFAC от нагрузки в виде многочисленных заявок от тех, кто обратился туда за индивидуальными лицензиями после разъяснений от Euroclear.

OFAC 10 октября опубликовало дополнительные разъяснения, обратив внимание, что после истечения лицензий 99A и 100A любые бумаги, которые принадлежат американским лицам или контролируются ими, но находятся в НРД, будут считаться заблокированными, как и дивиденды, получаемые по ним через НРД.

«OFAC знает, что Российская Федерация предпринимает попытки избежать или уклониться от санкций OFAC против НРД через президентский указ 840, требуя перевод определенных ценных бумаг местным российским регистраторам», — также написало ведомство. Оно предупредило, что такие переводы необязательно разрешены генеральными лицензиями 99A и 100A и могут быть признаны OFAC недействительными, особенно если вовлекают другие подсанкционные организации, не названные в этих лицензиях. «OFAC также расследует оставшиеся неподсанкционные российские регистраторы на предмет будущего добавления в санкционный список по указу 14024», — сообщило OFAC.

В пресс-службе ЦБ заявляли, что меры, предусмотренные этим президентским указом, «направлены на пресечение возможности без соблюдения требований указов президента совершать сделки с учитываемыми на счетах депо типа «С» ценными бумагами на организованных торгах» (цитата по «Интерфаксу»). То есть цель указа — предотвратить попадание на биржевые торги российских акций, принадлежавших нерезидентам и заблокированных на счетах типа «С» в рамках антисанкционных мер.