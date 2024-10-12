Доля малого и среднего бизнеса в ВВП России подросла в 2022 году

Как доля малого и среднего бизнеса подросла в 2022 году. Инфографика

Доля малого и среднего бизнеса в ВВП России в 2022 году выросла до 21%, следует из данных Росстата. Это самый высокий показатель с 2017 года, когда он достигал 22%. Для роста его доли в экономике страны нужно увеличить объем кредитования, говорилось в исследовании «Как банковское кредитование влияет на малый и средний бизнес», подготовленном профессором Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ Анной Мишурой.

Объем кредитов МСБ в 2024 году достиг 14,14 трлн руб. Доля кредитов таким предприятиям составляла 20,5% от общего объема кредитования.