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Как доля малого и среднего бизнеса подросла в 2022 году. Инфографика

Доля малого и среднего бизнеса в ВВП России подросла в 2022 году

Доля малого и среднего бизнеса в ВВП России в 2022 году выросла до 21%, следует из данных Росстата. Это самый высокий показатель с 2017 года, когда он достигал 22%. Для роста его доли в экономике страны нужно увеличить объем кредитования, говорилось в исследовании «Как банковское кредитование влияет на малый и средний бизнес», подготовленном профессором Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ Анной Мишурой.

Объем кредитов МСБ в 2024 году достиг 14,14 трлн руб. Доля кредитов таким предприятиям составляла 20,5% от общего объема кредитования.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

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Теги
Елена Рожкова, Анна Гальчева Анна Гальчева, Мария Лозовая
малый бизнес средний бизнес кредитование
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