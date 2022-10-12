Польша не сообщила «Транснефти», сколько продлится ремонт «Дружбы»
Польская компания PERN пока не сообщала «Транснефти», сколько продлится ремонт «Дружбы», компания продолжает прием нефти по нефтепроводу, несмотря на утечку. Об этом со ссылкой на компанию сообщил ТАСС.
О том, что польские партнеры продолжают прием нефти, рассказал агентству вице-президент компании Сергей Андронов.
«Пока прием [нефти] идет, значит, у них есть мощности, куда они принимают», — сказал Андронов. «Пока непонятно», — сказал он, отвечая на вопрос о сроках устранения утечки.
ЧП на трубопроводе произошло на ветке, идущей через Белоруссию и Польшу в Германию, примерно в 70 км от Полоцка.
Причины утечки пока неизвестны, на месте происшествия работают польские спасатели. Прокачка по поврежденной трубе была отключена, сообщала PERN, второй трубопровод продолжил работу.
«Польское радио», Gazeta.pl, радио RFM24 и другие местные СМИ сообщают, что местные жители вечером 11 октября жаловались на сильный запах газа в районе, где затем была обнаружена утечка. Пресс-секретарь пожарной охраны Кароль Кержковский сообщил, что площадь утечки составляет более 1 кв. км, сырая нефть вылилась на кукурузное поле и частично затронула территорию животноводческого комплекса, уточняет RMF24. Ближайший городок к месту аварии — Лания в Куявско-Поморском воеводстве.
Нефть собирают в три цистерны, определить точные причины происшествия эксперты рассчитывают после завершения откачки нефти. «Откачано около 400 кубометров нефтепродуктов. Работы продвигаются медленно, потому что в этом районе скопилась нефтесодержащая жидкость и спасателям приходится пробираться в этой субстанции», — сказал Кержковский.
PERN — польская государственная энергетическая компания, которая управляет, в частности, трубопроводами, по которым сырая нефть поступает на нефтеперерабатывающие заводы группы Orlen в Плоцке и Гданьске, а также на два нефтеперерабатывающих завода в Германии и склады сырья и топлива в стране.