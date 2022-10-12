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Польша не сообщила «Транснефти», сколько продлится ремонт «Дружбы»

«Транснефть»: Польша не сообщила, сколько продлится ремонт нефтепровода «Дружба»
Польша пока не сообщала ни о причинах утечки на «Дружбе», ни о предполагаемых сроках ремонта, сообщили в «Транснефти». Польские СМИ сообщили, что накануне местные жители жаловались на сильный запах газа в районе, где нашли утечку
Фото: Janos Kummer / Getty Images
Фото: Janos Kummer / Getty Images

Польская компания PERN пока не сообщала «Транснефти», сколько продлится ремонт «Дружбы», компания продолжает прием нефти по нефтепроводу, несмотря на утечку. Об этом со ссылкой на компанию сообщил ТАСС.

О том, что польские партнеры продолжают прием нефти, рассказал агентству вице-президент компании Сергей Андронов.

«Пока прием [нефти] идет, значит, у них есть мощности, куда они принимают», — сказал Андронов. «Пока непонятно», — сказал он, отвечая на вопрос о сроках устранения утечки.

ЧП на трубопроводе произошло на ветке, идущей через Белоруссию и Польшу в Германию, примерно в 70 км от Полоцка.

Причины утечки пока неизвестны, на месте происшествия работают польские спасатели. Прокачка по поврежденной трубе была отключена, сообщала PERN, второй трубопровод продолжил работу.

«Польское радио», Gazeta.pl, радио RFM24 и другие местные СМИ сообщают, что местные жители вечером 11 октября жаловались на сильный запах газа в районе, где затем была обнаружена утечка. Пресс-секретарь пожарной охраны Кароль Кержковский сообщил, что площадь утечки составляет более 1 кв. км, сырая нефть вылилась на кукурузное поле и частично затронула территорию животноводческого комплекса, уточняет RMF24. Ближайший городок к месту аварии — Лания в Куявско-Поморском воеводстве.

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Нефть собирают в три цистерны, определить точные причины происшествия эксперты рассчитывают после завершения откачки нефти. «Откачано около 400 кубометров нефтепродуктов. Работы продвигаются медленно, потому что в этом районе скопилась нефтесодержащая жидкость и спасателям приходится пробираться в этой субстанции», — сказал Кержковский.

PERN — польская государственная энергетическая компания, которая управляет, в частности, трубопроводами, по которым сырая нефть поступает на нефтеперерабатывающие заводы группы Orlen в Плоцке и Гданьске, а также на два нефтеперерабатывающих завода в Германии и склады сырья и топлива в стране.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Транснефть «Дружба» нефтепровод
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В Польше сообщили об утечке на нефтепроводе «Дружба»
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