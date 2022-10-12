С сайта Минцифры пропал список аккредитованных ИТ-компаний

Раньше на сайте ведомства можно было найти файл с информацией обо всех аккредитованных компаниях. Теперь Минцифры предлагает уточнять статус каждой конкретной организации с помощью «Госуслуг»

Фото: Владислав Шатило / РБК

С сайта Минцифры пропал файл с информацией об аккредитованных ИТ-компаниях. На это обратил внимание ТАСС.

По данным издания, раньше документ с названиями организаций, их ОГРН и ИНН и датами внесения записи в реестр можно было найти в разделе «Аккредитация IT-компаний», но теперь его там нет. Взамен ведомство предлагает проверить информацию о статусе аккредитации конкретной компании на «Госуслугах». Там же можно получить выписку из реестра.

Минцифры 1 августа заявило, что актуализировало реестр аккредитованных ИТ-компаний: из него исключили более 400 организаций, для которых деятельность в сфере информационных технологий не является основной.

Вскоре после этого ведомство сообщило о разработке нового порядка аккредитации ИТ-компаний. Правительство утвердило его 1 октября. В частности, аккредитовывать будут только компании, в которых выручка от ИТ-деятельности составляет не менее 30%, а сотрудники получают зарплату не ниже средней в России или том или ином регионе.

Минцифры опубликовало перечень видов деятельности в области информационных технологий — ими должны заниматься компании, чтобы получить аккредитацию.