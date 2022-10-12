С сайта Минцифры пропал список аккредитованных ИТ-компаний

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 62,35 (+1,55) Инвестиции, 11 окт, 16:08
Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 63,68 (+1,37) Инвестиции, 11 окт, 16:08
Почему штраф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 10:13
МиГ-29К ВМС Индии разбился у побережья Гоа Политика, 10:11
Собянин разрешил родственникам получить ₽50 тыс. вместо мобилизованных Политика, 10:06
ФСБ сообщила о попытке теракта СБУ в Брянске Политика, 10:02
Как сэкономить на деловых поездках, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 09:50
У рынка в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство Политика, 09:46
Может ли разработчик из России сейчас зарегистрироваться в App Store Pro, 09:44
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Коммерсантъ» узнал, что Минобороны не ответило по броням для пилотов Общество, 09:40
СПЧ предложит медкомиссии с гражданскими медиками в период мобилизации Общество, 09:40
Курс евро впервые за три месяца превысил ₽64 Инвестиции, 09:40
Мосбиржа исключила акции Meta из списка допущенных к торгам Инвестиции, 09:34
ФСБ показала видео досмотра взорванного на Крымском мосту грузовика Политика, 09:34
Панарин и Кучеров набрали первые очки в новом сезоне НХЛ Спорт, 09:33
Как устроено углеродное регулирование в Азии и на Ближнем Востоке РБК и Сбер, 09:26
Экономика ,  

С сайта Минцифры пропал список аккредитованных ИТ-компаний

С сайта Минцифры удалили файл с информацией об аккредитованных ИТ-компаниях
Раньше на сайте ведомства можно было найти файл с информацией обо всех аккредитованных компаниях. Теперь Минцифры предлагает уточнять статус каждой конкретной организации с помощью «Госуслуг»
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

С сайта Минцифры пропал файл с информацией об аккредитованных ИТ-компаниях. На это обратил внимание ТАСС.

По данным издания, раньше документ с названиями организаций, их ОГРН и ИНН и датами внесения записи в реестр можно было найти в разделе «Аккредитация IT-компаний», но теперь его там нет. Взамен ведомство предлагает проверить информацию о статусе аккредитации конкретной компании на «Госуслугах». Там же можно получить выписку из реестра.

Минцифры 1 августа заявило, что актуализировало реестр аккредитованных ИТ-компаний: из него исключили более 400 организаций, для которых деятельность в сфере информационных технологий не является основной.

Вскоре после этого ведомство сообщило о разработке нового порядка аккредитации ИТ-компаний. Правительство утвердило его 1 октября. В частности, аккредитовывать будут только компании, в которых выручка от ИТ-деятельности составляет не менее 30%, а сотрудники получают зарплату не ниже средней в России или том или ином регионе.

Минцифры опубликовало перечень видов деятельности в области информационных технологий — ими должны заниматься компании, чтобы получить аккредитацию.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Минцифры ИТ-компании
Материалы по теме
Правительство установило новые условия аккредитации ИТ-компаний
Бизнес
Минцифры по ошибке уведомило ИТ-компании об аннулировании аккредитации
Бизнес
Минцифры предложило дать отсрочку учителям информатики в школах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter