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Центробанк США объявил о возвращении к покупкам активов
Федеральная резервная система США начнет заново увеличивать свой баланс за счет покупки американских госбумаг, объявил глава ФРС. Это не новый раунд количественного смягчения (QE), подчеркнул он, но рынок в замешательстве
Джером Пауэлл (Фото: Jacquelyn Martin / AP)

Федеральная резервная система (ФРС) США возобновит наращивание своего баланса, остановленное в 2014 году, — это понадобилось для предотвращения дефицита ликвидности на денежных рынках, заявил во вторник, 8 октября, председатель ФРС Джером Пауэлл.

В своем выступлении на встрече Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE) в Денвере Пауэлл заявил, что «недавние технические проблемы» заставили ФРС задуматься о «покупках [краткосрочных] казначейских векселей» для их разрешения.

«Как мы указывали в мартовском заявлении о нормализации баланса ФРС, настанет момент, когда мы начнем увеличивать наш портфель ценных бумаг для поддержания подходящего уровня резервов. Это время пришло», — сказал Пауэлл.

QE или не QE?

Хотя по форме это напоминает операции количественного смягчения (QE), которые ФРС уже проводила трижды между 2008-м и 2014 годом, Пауэлл подчеркнул, что на этот раз речь не идет о «крупномасштабных программах скупки активов», развернутых после глобального финансового кризиса. Новые покупки не приведут к существенному изменению текущей денежно-кредитной политики, заверил глава ФРС.

Но рынки отреагировали на объявление Пауэлла неоднозначно. «Возможно, это не является формальным возвратом к QE, но для многих это будет похоже на мини-QE, QE-лайт, скрытое QE и т.п.», — написал в Twitter главный экономический советник Allianz, бывший глава инвесткомпании PIMCO Мохаммед Эль-Эриан.

Пауэлл не уточнил детали новых мер. «Мои коллеги и я вскоре объявим меры по наращиванию резервов», — сказал Пауэлл.

Восстановить банковские резервы

В отличие от QE, когда ФРС покупала долгосрочные гособлигации США на вторичном рынке, на этот раз американский центробанк намерен приобретать краткосрочные векселя (T-Bills), дал понять глава ФРС. Это нужно, чтобы восстановить уровень резервов в финансовой системе: когда ФРС покупает у банков активы, она начисляет на их счета банковские резервы — по сути, депозиты банков в ФРС.

В прошлом месяце денежные рынки неожиданно столкнулись с проблемами, напомнившими о 2007–2008 годах. Межбанковский рынок однодневных сделок «репо» внезапно «завис», краткросрочные ставки по этим операциям подскочили 16 и 17 сентября, заставив ФРС вмешаться.

Совокупный баланс ФРС вырос примерно с $900 млрд в 2008 году до $4,5 трлн к 2014 году за несколько раундов количественного смягчения (скупки облигаций). Но с 2014-го по начало 2018 года он оставался примерно на одном уровне, после чего стал сокращаться — ФРС начала политику «нормализации» баланса.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: Федеральная резервная система США, ФРС, QE, количественное смягчение
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