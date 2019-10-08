Центробанк США объявил о возвращении к покупкам активов

Федеральная резервная система США начнет заново увеличивать свой баланс за счет покупки американских госбумаг, объявил глава ФРС. Это не новый раунд количественного смягчения (QE), подчеркнул он, но рынок в замешательстве

Джером Пауэлл (Фото: Jacquelyn Martin / AP)

Федеральная резервная система (ФРС) США возобновит наращивание своего баланса, остановленное в 2014 году, — это понадобилось для предотвращения дефицита ликвидности на денежных рынках, заявил во вторник, 8 октября, председатель ФРС Джером Пауэлл.

В своем выступлении на встрече Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE) в Денвере Пауэлл заявил, что «недавние технические проблемы» заставили ФРС задуматься о «покупках [краткосрочных] казначейских векселей» для их разрешения.

«Как мы указывали в мартовском заявлении о нормализации баланса ФРС, настанет момент, когда мы начнем увеличивать наш портфель ценных бумаг для поддержания подходящего уровня резервов. Это время пришло», — сказал Пауэлл.

QE или не QE?

Хотя по форме это напоминает операции количественного смягчения (QE), которые ФРС уже проводила трижды между 2008-м и 2014 годом, Пауэлл подчеркнул, что на этот раз речь не идет о «крупномасштабных программах скупки активов», развернутых после глобального финансового кризиса. Новые покупки не приведут к существенному изменению текущей денежно-кредитной политики, заверил глава ФРС.