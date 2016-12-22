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В Абхазии попросили узаконить использование рубля в стране
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В Абхазии попросили узаконить использование рубля в стране
Экономика, 21:48
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В Абхазии попросили узаконить использование рубля в стране
Министр экономики Абхазии считает необходимым соглашение с Россией об использовании рубля в качестве платежного средства. Представитель российского правительства назвал ситуацию сложной
Кафе в Сухуме (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба в ходе заседания абхазско-российского делового форума в Сухуме посетовал на то, что у его страны до сих пор нет соглашения с Россией об использовании рубля в качестве платежного средства. В условиях, когда у Абхазии нет выхода на российский финансовый рынок, это приводит к острому дефициту ликвидности и ограничивает развитие экономики, сообщает агентство «РИА Новости».

«С этим надо что-то делать, потому что нет в мире практики, чтобы использование валюты не было закреплено отдельными соглашениями», — заявил Ардзинба.

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Министр указал, что в базовом соглашении между Москвой и Сухумом указывается, что Россия будет оказывать поддержку финансовой и банковской системе Абхазии. «Формализовать эти процессы нам пока не удалось», — посетовал он.

В свою очередь, выступавший на этом же форуме заместитель российского министра по делам Северного Кавказа Игорь Кошин заявил, что проблемы в банковской системе Абхазии надо обсуждать. «Ситуация сложная, ее нужно исправлять», — сказал чиновник.

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В Абхазии существует национальная валюта под названием апсар, однако в действительности она не имеет хождения. Выпущенные местным банком монеты и банкноты в законе 2008 года называются памятными и инвестиционными и не могут использоваться в качестве платежного средства в розничной торговле.

Российский рубль считался официал​ьной валютой в непризнанной Абхазии до 2008 года. После признания независимости Россией он по факту стал основным платежным средством в республике.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Абхазия , Рубль
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