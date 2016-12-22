Путин заявил о намерении России и дальше поддерживать Абхазию

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В Якутии спасатели добрались до совершившего аварийную посадку вертолета

Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 800 человек

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