Путин заявил о намерении России и дальше поддерживать Абхазию
Политика, 12:34
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Путин заявил о намерении России и дальше поддерживать Абхазию
Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Абхазии Рауля Хаджимбу с Днем победы и независимости страны и заявил о намерении России поддерживать республику. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Россия будет и далее оказывать всемерное содействие властям и народу Абхазии в решении стоящих перед ними задач», — говорится в сообщении.
Владимир Путин также отметил прорыв Абхазии в социально-экономическом развитии, создании новых государственных институтов и укреплении национальной безопасности с момента провозглашения независимости.
Абхазия и Южная Осетия провозгласили свою независимость после войны с Грузией в 1992–1993 годах. 26 августа 2008 года, после очередного военного конфликта в Южной Осетии, Москва признала их суверенитет.