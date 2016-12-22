Украина обжаловала в ВТО проигранный России спор об удобрениях

Украина подала апелляцию на решение Всемирной торговой организации (ВТО), признавшей незаконными антидемпинговые пошлины на ввоз в страну удобрений из России, сообщается на сайте ВТО.

В организации уточнили, что, как правило, решение по апелляциям в ВТО выносят в течении трех месяцев после регистрации жалобы.

В 2014 году Украина на пять лет ввела антидемпинговые пошлины на ввоз удобрений из России. Изначально ограничения касались только аммиачной селитры, тариф на которую установили на уровне 20,51 — 36,03%. В конце 2017-го Украина включила в список запрещенных к ввозу российских товаров сульфат аммония, который используют как азотисто-серное удобрение.

В 2015 Россия начала спор из-за антидемпинговых пошлин в ВТО, российская сторона заявила, что Украина прибегает к «энергокорректировкам» и не учитывает при расчете себестоимости продукции из России цены на энергоносители, установленные на российском рынке.

Позже, в 2017-ом Москва подала новый иск из-за устанавливаемых Киевом санкций и эмбарго. Российская сторона обвинила Украину в том, что последняя нарушила обязательства, которые были наложены на нее в рамках участия в ВТО.

В июле ВТО вынес решение, признав большую часть претензий России обоснованными и рекомендовала Украине прекратить использовать «энергокорректировки»